MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo | il gesto di Marc è

MotoGp - la clamorosa ammissione di Pernat : “in Ducati non escludo la sostituzione di Petrucci…” : Secondo il manager ligure, il team di Borgo Panigale potrebbe nuovamente retrocedere in Pramac Petrucci nel 2020 sostituendolo con Jack Miller Il rinnovo di Danilo Petrucci è stato già firmato, il ternano correrà con la Ducati ufficiale anche nella prossima stagione, ma secondo Carlo Pernat non è tutto così definito. Alessandro La Rocca/LaPresse Le prestazioni fornite nelle ultime gare dal ternano non sono state affatto positive, dunque ...

MotoGp - la clamorosa ammissione di Lorenzo : “ho avuto dei dubbi sulla mia carriera e l’ho detto alla Honda” : Lo spagnolo ha tracciato un bilancio della propria stagione, ammettendo di aver pensato al ritiro per qualche giorno Una stagione tribolata, resa ancora più complicata dagli infortuni che non gli hanno dato tregua nell’arco dell’intero Mondiale. Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda, una moto progettata per un altro pilota e a cui ha dovuto adeguarsi senza poter incidere. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ...

MotoGp – Brutta caduta per Marquez nelle FP1 - la clamorosa rivelazione del dr Charte : “non riusciva a respirare” : Il direttore medico della MotoGp ha parlato delle condizioni di Marc Marquez, sottolineando come lo spagnolo abbia riportato solo forti contusioni dopo la caduta avvenuta nelle FP1 del Gp della Thailandia Mattinata complicata per Marc Marquez in Thailandia, il pilota della Honda infatti è stato protagonista di un violento highside nelle FP1 che lo ha costretto ad un passaggio in Clinica Mobile, dove è stato visitato dal dottor Charte. ...