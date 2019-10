Moto2 | Risultato prove libere GP Australia 2019 | Martin guida l’assalto KTM | super

Moto2 - Risultato GP Giappone 2019 : Luca Marini regola Luthi e vince anche a Motegi! 4° Baldassarri - 6° Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Giappone 2019 : Luca Marini domina sul bagnato ed è in pole! Terzo Baldassarri - bene Marquez : Prosegue l’ottimo momento di Luca Marini, autore di una pole position stellare nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, reduce dal trionfo della Thailandia, è stato ampiamente il migliore nella sessione di qualifica bagnata a Motegi guadagnandosi così la terza partenza al palo della carriera nel Motomondiale (l’ultima a Valencia 2018). Marini si è ...

Moto2 - risultato FP3 GP Giappone 2019 : Dixon padrone del bagnato - brilla lo Sky Racing Team con Marini e Bulega : Le previsioni annunciavano pioggia per questo sabato mattina a Motegi, e l’acqua è effettivamente arrivata impedendo qualsiasi miglioramento di classifica nelle FP3 e congelando dunque gli accessi per le qualifiche a quanto visto ieri. L’ultima sessione di prove libere del GP del Giappone 2019 di Moto2 è terminata con il miglior tempo del britannico Jake Dixon (Gaviota Angel Nieto Team), maestro di queste condizioni e capace di ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Alex Marquez detta il passo davanti alle KTM - 4° Marini e 6° Bulega : La prima giornata di prove libere a Motegi si è conclusa in Moto2 con un Alex Marquez in grande spolvero a dettare il passo nella seconda sessione odierna valevole per il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il fratello minore di Marc è stato il migliore delle FP2 anche dal punto di vista del passo riuscendo a stampare un notevole 1’50″647 al quintultimo passaggio sul traguardo del turno che gli ha ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Brad Binder subito al comando davanti a Nagashima e Marquez - 6° Manzi : Brad Binder comincia nel migliore dei modi il fine settimana di Motegi aggiudicandosi la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il sudafricano della KTM, in grande rimonta nella classifica generale dopo una prima parte di annata negativa, si è confermato in un ottimo stato di forma stampando il miglior tempo del turno in 1’51″055 proprio ...

Moto2 - Risultato GP Thailandia 2019 : Luca Marini in trionfo a Buriram! Marquez 5° limita i danni - 8° Bulega : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

Moto2 - Risultato GP Thailandia 2019 : Luca Marini in trionfo a Buriram! Marquez 5° limita i danni - 8° Bulega : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 : Alex Marquez si impone anche a Buriram davanti a Nagashima - 4° Marini : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle Qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Il fratello minore del più titolato Marc ha conquistato quest’oggi la quinta pole position della stagione (tutte raccolte nell’arco delle ultime 7 tappe) siglando anche il record della pista di Buriram in 1’35″297 con la ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Thailandia 2019 : Nicolò Bulega il più veloce - sessione su pista asciutta : Nicolò Bulega conquista il miglior tempo delle prove libere 3 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Buriram è andata in scena una sessione con forte ritardo causato dalla pioggia battente nella mattina thailandese. Le condizioni della pista, infatti, hanno costretto i team a dover attendere e questo turno è stato accorciato a 30′ proprio per facilitare il rispetto del programma ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Luca Marini chiude in vetta un turno dominato dall’equilibrio : Dopo una ottima FP1, Luca Marini (Sky Racing VR46) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota con il numero 10 sul cupolino ha concluso il suo venerdì di Buriram con il tempo di 1:35.956 precedendo di appena 8 millesimi il padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e di 49 l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox). L’equilibrio regna sovrano sulla pista ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Nagashima il più veloce - bene Luca Marini 3° e Alex Marquez 11° : E’ del giapponese Tetsuta Nagashima il miglior tempo delle prove libere 1 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Il giapponese, con il crono di 1’35″969, è stato fin da subito velocissimo, su di un asfalto umido per le altissime temperature nelle quali si è disputata la sessione. Il nipponico ha preceduto lo spagnolo Augusto Fernandez di 384 millesimi e Luca Marini, in sella alla KAlex dello SKY ...

Moto2 - Risultato warm-up GP Aragon 2019 : Viñales l’unico a forzare su pista umida - quinto Valentino Rossi : Alex Marquez si conferma veloce in tutte le condizioni nella classe Moto2 ad Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019. Su una pista che, passaggio dopo passaggio, si è asciugata dopo la pioggia torrenziale della nottata iberica il centauro del Team Marc VDS ha dato un saggio delle sue qualità, siglando il miglior crono nel rush finale di 1’53″842. Un riscontro considerevole che però è stato ben replicato da Luca Marini. ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Alex Marquez firma la quarta pole stagionale davanti a Fernandez e Binder - ottimo 4° Marini : Alex Marquez rialza la testa e centra la quarta pole position stagionale imponendosi nelle Qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round del Mondiale Moto2 2019. Il padrone di casa iberico ha ribaltato il pronostico della vigilia firmando il nuovo record della pista di Aragon in 1’52″225 facendo la differenza specialmente nel primo settore rispetto al resto della concorrenza. Si è dovuto arrendere Augusto Fernandez, ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Fernandez non si ferma più. Marini resta secondo nel combinato : Augusto Fernandez sta diventando una solidissima realtà in questa stagione della Moto2. Le terze prove libere del GP di Aragon 2019 si sono svolte su un tracciato in condizioni perfette, rinfrescato dalla forte pioggia caduta nella notte in Spagna che ha abbassato le temperature permettendo di girare molto forte sull’asfalto asciugato dalla Moto3 e dalla MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo in 1:52.365 proponendosi ancora una ...