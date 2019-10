Morto in ospedale Mario Trudu | era all’ergastolo ostativo dal 1979

Vibo Valentia - manca anestesista e donna incinta non viene chiamata dall’ospedale per cesareo : bimbo Morto : Aspettava, dopo aver effettuato un controllo, di essere chiamata per essere sottoposta a un taglio cesareo. Ma dall’ospedale di Vibo Valentia, secondo quanto riporta l’Ansa, non è arrivata la chiamata perché mancavano gli anestesisti. La donna, 32 anni, si è presentata in ospedale, ma le è stato detto che non si poteva procedere al parto cesareo per l’assenza medici e di tornare l’indomani. Ma nel frattempo il bambino è morto. La ...

Giuseppe Ramognino Morto dopo 23 ore d’attesa in ospedale - il dramma nei video delle telecamere : Giuseppe Ramognino è il pensionato che il 2 maggio scorso è morto all’ospedale Santa Croce di Moncalieri dopo 23 ore passate nella sala d’aspetto del pronto soccorso. L’uomo è stato colpito da un infarto intestinale che, secondo la procura, non poteva essere previsto. La famiglia presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione.Continua a leggere

Neonato Morto trovato in una valigia nella casa di una donna : la 30enne era in ospedale con emorragia in corso : Un Neonato è stato trovato morto in una valigia a Vallo della Lucania, nel Salernitano. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri nella casa di una donna 30enne, una badante...

Neonato Morto in una valigia - la madre era andata in ospedale per un'emorragia : Il cadavere di un Neonato è stato ritrovato in una valigia questa mattina a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri...

Neonato trovato Morto in un cespuglio a Bolzano - la madre dimessa dall’ospedale : va in carcere : La donna rumena accusata di avere ucciso e abbandonato il figlio Neonato trovato sotto un cespuglio lungo una strada secondaria sopra a Lana (Bolzano) è stata dimessa oggi dall'ospedale Tappeiner di Merano e trasferita nel carcere di Trento. Domani si terrà l'udienza di garanzia. Attesi i risultati dell’autopsia sul corpicino.Continua a leggere

Neonato trovato Morto in Alto Adige - fermata la madre : è piantonata in ospedale : La madre del Neonato trovato morto in un cespuglio tra i frutteti di Lana e Cermes in Alto Adige è stata fermata e si trova piantonata in ospedale a Merano. È una donna polacca impegnata nella raccolta delle mele. Sarà effettuata oggi, come disposto dalla Procura di Bolzano, l'autopsia sul corpicino e proseguiranno gli accertamenti al fine di ricostruire quanto accaduto.Continua a leggere

Benevento - neonato trovato Morto in una scarpata : madre piantonata in ospedale : Le indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le cause della morte di un neonato di quattro mesi trovato senza vita in un fossato lungo al statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nel Beneventano. La madre, 34 anni, secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato con l’auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il bambino nella scarpata. Poi sarebbe scesa nel dirupo e lo avrebbe colpito a bastonate. L’allontanamento ...

Incendio in ospedale di Rio de Janeiro : un Morto : Un Incendio è divampato nell’ospedale Badim di Rio de Janeiro nella notte di giovedì: la struttura è stata evacuata e molti pazienti sono stati trasferiti in altri centri, ma alcuni sono stati costretti ad aspettare in strada mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. Una persona ha perso la vita. L’Incendio è ora sotto controllo. L’origine è in corso di accertamento. L'articolo Incendio in ospedale di Rio de ...

Brasile - incendio in ospedale : un Morto : 05.03 Una persona è morta a causa di un incendio scoppiato nell'ospedale Badim di Rio de Janeiro giovedì notte. La struttura è stata evacuata e molti pazienti sono stati trasferiti in altri centri, ma alcuni di loro sono stati costretti ad aspettare in strada mentre i vigili del fuoco cercavano di domare le fiamme. L'incendio, di cui non si conoscono ancora le cause, è sottocontrollo.

Incendio in ospedale a Duesseldorf - rogo sorprende pazienti a letto : un Morto e 19 feriti : La tragedia durante la notte tra lunedì e martedì in un ospedale di Duesseldorf, nell'ovest della Germania. Le prime fiamme sono divampate in una stanza di degenza al secondo piano della struttura ma poi si son propagate al resto dle reparto. La vittima è un uomo di 77 ani immobilizzato a letto.Continua a leggere

Tragedia in ospedale a Torino - infermiere vola giù dal sedicesimo piano : Morto sul colpo : La Tragedia tra i padiglioni del Centro traumatologico ortopedico di Torino (Cto). La vittima è un infermiere quarantenne che si sarebbe lanciato dall'ultimo piano dell'edificio ospedaliero schiantandosi su un terrazzino al primo piano. L'uomo è morto sul colpo, per lui inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere