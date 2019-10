Molise | scossa di terremoto moderata nella notte | trema Campobasso

Terremoto in Molise : scossa magnitudo 2.7 avvertita dalla popolazione : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato alle 17.04 con epicentro a Guardialfiera, in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita da molti abitanti del paese. Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Ingv ad una profondità di 16,7 km Il sindaco: “Non ci sono danni” Il sindaco Vincenzo Tozzi ha fatto sapere che "non ci sono danni in paese". Ad avvertire la scossa anche il vicesindaco che, a quell'ora, era in ...