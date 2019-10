Modern Love 2 si farà | il rinnovo di Amazon suggella l’enorme successo della prima

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019)2 è già una certezza. Ilserie antologica sulle infinite sfumature dell'amore arriva dopo il grande apprezzamento mostrato da critica e pubblico nei confrontistagione, al debutto su Prime Video il 18 ottobre. Secondo le dichiarazioni dil'operazione è legata a un accordo con il creatoreserie, John Carney, per la produzione di nuovi contenuti in esclusiva. Avere l'ok per una seconda stagione diè per noi una grande opportunità di continuare a raccontare storie d'amore, aprendo inoltre la serie a nuove città e nuovi mondi. Le possibilità sono davvero infinite, commenta Carney. Le prossime stagioni potranno espandersi ed esaminare con grande attenzione il significato dell'amore in un mondo così complicato. È una notizia incredibile per tutte le persone coinvolte nella produzioneserie, e le opzioni a nostra ...

badtasteit : #ModernLove è stato rinnovato da Amazon per una seconda stagione - piuttostomale : Io che ascolto il podcast di Modern Love e piango sul bus. - formicola_g : Boh non lo so rega per me Modern Love è la canzone di Bowie non capisco di che cazzo parlano tutti -