Milano | oggi lo sciopero | treni bus e metrò a rischio stop

Olimpia Milano-Fenerbahce oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera, al Forum di Assago, l’Olimpia Milano riceve il Fenerbahce, in uno degli incontri più attesi della prima parte di quest’Eurolega. Siamo solo al quarto turno, eppure questo diventa un crocevia che può iniziare a dire qualcosa di più sullo stato di forma attuale delle due squadre, con l’A|X Armani Exchange di Ettore Messina piuttosto altalenante tra Serie A e coppa e il Fenerbahce di Zelimir Obradovic imbattuto in ...

Milano - oggi lo sciopero : treni - bus - tram e metrò a rischio stop : tram e bus saranno garantiti fino alle 8.45 e poi dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda le metropolitane, a rischio soltanto la fascia serale, dalle 18 al termine del servizio. treni a rischio fino alle 21 di venerdì

Previsioni Meteo Milano : oggi sole prevalente o nubi innocue - ma domani torna la pioggia con nuovi nubifragi [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo. Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, ...

Vivere oggi con l’HIV spiegato attraverso una mostra in Realtà Aumentata a Milano : Un volto scomposto, deforme che riprende i suoi lineamenti e ritrova il suo equilibrio con il passare del tempo a rappresentare l’effetto di una diagnosi di positività all’HIV e quello che avviene dopo; una donna che perde i suoi colori e poi li ritrova insieme all’energia e alla voglia di Vivere per descrivere l’effetto di una terapia che funziona; degli occhi che ti guardano, ti inseguono, ti giudicano spazzati via da una luce accecante che ...

Nubifragio su Milano - strade allagate e cinque scuole chiuse per pioggia. Sotto controllo Seveso e Lambro : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo si è allagata. In via Legnano i tram sono rimasti fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale i semafori sono andati in tilt

Previsioni Meteo Milano : pioggia torrenziale sulla città - picchi di 70mm [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Esasperazione del maltempo nelle ultime ore. La fase più perturbata di tutto il peggioramento di questi giorni è iniziata dalle ore serali di ieri, è proseguita per gran parte della notte ed è ancora in atto, con rovesci e temporali intensi e fasi di autentico nubifragio. Soltanto tra la notte e la prima mattina sono caduti 72mm di pioggia a Buccinasco, 71mm a Milano Cadorna, 66mm a Corsico, 65mm a Milano Arbe e ...

Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Cremona-Olimpia Milano oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Quinta giornata della Serie A di basket. Derby lombardo a Cremona, con la Vanoli che si prepara ad ospitare l’Olimpia Milano. Sfida sicuramente dal grande fascino tra due squadre partite con il freno a mano tirato, nonostante i propositi di inizio stagione. Una Vanoli che si trova a soli due punti e che vuole dare una svolta alla sua stagione, mentre Milano è a quota due vittorie (entrambe in trasferta) e cerca continuità in campionato ...

Monza-Milano oggi - Superlega volley : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi (19 ottobre) alle ore 18.00 si giocherà l’anticipo della prima giornata di Superlega di volley 2019 tra Milano-Monza. Il derby tra le due compagini lombarde è senza ombra di dubbio la partita più attesa di questo primo turno. Ad ospitare il match sarà il PalaYamamay di Busto Arsizio, casa provvisoria di Monza, Un match di altissimo profilo che vede Milano favorita, anche sulla scorta degli ultimi precedenti. Nelle ultime dieci partite ...

Panathinaikos-Milano in tv oggi - Eurolega basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terzo turno di Eurolega 2019-2020 in arrivo per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano di Ettore Messina: di fronte, a OAKA, c’è il Panathinaikos. Quello di stasera è il diciannovesimo confronto tra Milano e i verdi di Atene a livello di competizioni ufficiali: ad oggi i precedenti sono favorevoli al Panathinaikos per 5-13. Fa parte del roster di coach Argyris Pedoulakis un trentaduenne di nome Tyrese Rice, che l’Eurolega ...

Asilo allagato per pioggia a Milano : i bimbi tornano a casa : Maltempo a Milano dove si sono verificati danni e disagi. Le forti piogge di stamani hanno provocato l’allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni Romane che ospita Asilo e scuola materna comunale. Solo una sessantina di bambini della materna (circa la meta’) è entrato a scuola mentre quelli del nido, dato l’allagamento, non hanno potuto farlo. Sul tetto dell’edificio ...