Milano | i funerali di Leonardo | il bimbo caduto nella tromba delle scale a scuola FOTO

Morte Squinzi - lunedì i funerali a Milano : Morte Squinzi – Sono ore tristi per il mondo del calcio dopo la Morte del presidente del Sassuolo Squinzi , con ogni probabilità la partita valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A verrà rinviata. I funerali del patron neroverde si terranno lunedì 7 ottobre alle ore 14.45 presso il Duomo di Milano . Lo rende noto il Sassuolo attraverso un comunicato. La camera ardente sarà invece allestita presso la Casa Funeraria San Siro ...

Morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi , i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi , il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Aereo caduto a Orio al Serio : vigili del fuoco da Milano per la rimozione - domani i funerali della ragazza : Restano gravissime le condizioni di Stefano Mecca, vicepresidente dell’Aero Club Bergamo, ricoverato in seguito all’incidente in cui sabato mattina si è schiantato il suo Aereo da turismo Mooney M20k, nel quale è morta la figlia 15enne Marzia Mecca. La gemella di Marzia, Silvia, e la sorella maggiore, Chiara, sono ricoverate a Milano e Bergamo. Questa mattina è iniziata la rimozione dell’Aereo da turismo dall’Aero club ...