Milan | Maldini | “Le battute di Berlusconi spesso lo rendono inelegante”

Milan - Maldini senza mezze misure : “pronto a lasciare il mio incarico nel caso in cui Elliott…” : Il responsabile dell’area tecnica del Milan ha sottolineato come lascerebbe l’incarico se Elliott chiedesse di vincere tra dieci anni Il momento che sta vivendo il Milan non è certamente positivo, l’esonero di Giampaolo e il pari casalingo con il Lecce confermano la difficile situazione in cui versa il club rossonero. Spada/LaPresse Paolo Maldini ha provato a spiegare cosa stia accadendo a Milanello, intervenendo ai ...

Ti ricordi… Il Piacenza di Bortolo Mutti che batte il Milan di Baresi - Maldini e Weah con la rovesciata del “toro di Sora” Pasquale Luiso : Il palleggio, spalle alla porta nell’area Milanista, un nuovo tocco più forte, la rovesciata e il pallone che scavalca Seba Rossi e finisce in porta. È una delle rovesciate più belle mai viste nel campionato italiano quella del “toro di Sora” Pasquale Luiso, che regalò i tre punti al Piacenza nella sfida contro il Milan di Baresi, Maldini e Costacurta 23 anni fa. Non c’è solo la bellezza del gesto di quel bomber di provincia che ha ...

Milan - Maldini e le finali di Champions : “ne ho giocate otto - ma tutti si ricordano solo quella di Istanbul” : Il direttore tecnico del Milan ha parlato della sua carriera in rossonero, soffermandosi sulla finale di Champions persa a Istanbul contro il Liverpool Una vita nel Milan, prima da giocatore e adesso da dirigente, con una pausa di qualche anno dovuta a qualche incomprensione con la vecchia dirigenza. Paolo Maldini adesso è il direttore tecnico della società di via Aldo Rossi, un ruolo svolto con personalità e coraggio, stesse qualità che ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - Giampaolo a rischio esonero : due i nomi in cima alla lista di Maldini e Boban : Nel caso in cui l’allenatore rossonero venisse esonerato, sono due i nomi caldi su cui si interrogano i dirigenti del Milan L’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan sembra arrivata al capolinea, nonostante il successo ottenuto in trasferta contro il Genoa sabato scorso. Claudio Grassi/LaPresse Il gioco mostrato dalla squadra e la scarsa personalità non convincono Maldini e Boban, che stanno valutando un clamoroso ...

Milan - idea Shevchenko per il dopo-Giampaolo. Maldini e Boban tentano l'affondo : In casa Milan è tempo di riflessioni dopo l'avvio shock di campionato. La squadra non convince e l'allenatore, Marco Giampaolo, non sembra dare le dovute garanzie, nonostante la reiterazione della sua conferma da parte del dt Paolo Maldini. Il totoallenatore ha sfornato tanti nomi (Garcia, Wenger, G

Milan - la panchina di Giampaolo traballa : Maldini prenota una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...

Panchina Milan - cena Maldini-Shevchenko : suggestione in casa rossonera - Giampaolo rischia l’esonero : Panchina Milan – Sono ore bollenti in casa Milan, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare in casa contro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione di Giampaolo è appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. ...

Milan - Tapiro d’Oro a Paolo Maldini : “E’ una sofferenza per chi ama questa squadra” : questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Paolo Maldini per lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan dichiara: “Sono tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra”. Scarica o ...

