Milan | il Psg potrebbe offrire 60 mln per Paquetà | al suo posto arriverebbe De Paul

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Il centrocampista Lucas Paqueta rimane ancora un punto interrogativo per ilecco che, almeno stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto in agguato ad intervenire. Il nazionale brasiliano è arrivato dal Flamengo per la cifra di 35 milioni di euro a gennaio scorso, quando Leonardo era il direttore sportivo dei rossoneri. Nonostante sia stato ao solo per 10 mesi, Paqueta ha già lavorato con tre diversi manager e nel processo evolutivo è passato dall'essere un centrocampista all'essere impostato ala. Secondo 'Calciomercato.com' però, ci sono ancora misteri da svelare riguardo al 23enne, come ad esempio se il suo ruolo sia mezz'ala o trequartista. Il "problema" delè che i lampi di brillantezza disono stati isolati e non molto frequenti, ma secondo quanto riferito Stefano Pioli ha intrapreso una missione per renderlo uno ...

