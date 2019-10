Migranti | le ong spina nel fianco del Governo che fa finta di non vedere la Ocean Viking

Migranti - le Ong incontrano il ministro Lamorgese : “Torniamo a salvare vite in mare” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato i rappresentanti delle Ong che prestano soccorso in mare, dando vita a "un primo passo per l'avvio di una interlocuzione diretta". Il confronto viene accolto positivamente dalle stesse Ong che chiedono di rilanciare le attività di soccorso in mare e di fermare le morti nel Mediterraneo.Continua a leggere

Migranti - il Parlamento Ue boccia la risoluzione pro-Ong. Decisiva l’astensione M5S - esulta la Lega : Il testo chiedeva di potenziare le attività di salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo e di aprire i porti alle navi. Salvini: «E’ una nostra vittoria». Bartolo (Pd): «Ci preoccupiamo di salvare le bestie, ma non gli esseri umani»

Migranti - Parlamento Ue si spacca su risoluzione per i porti aperti alle ong : M5s si astiene - Pd vota sì. Destre contrarie : Per soli due voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei Migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti. Tra loro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, mentre il Pd ha votato a favore, come il suo gruppo dei Socialisti e democratici, la stragrande ...

Parlamento Ue si spacca sui Migranti : no ai porti aperti alle navi delle ong : Il Parlamento europeo si spacca sui migranti. Con due soli voti di scarto l’Eurocamera ha respinto oggi un testo di risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo che tra l’altro invitava gli Stati membri a mantenere i loro porti aperti alle navi delle ong. La risoluzione ha ricevuto 288 sì, 290 contrari e 36 astenuti.

Migranti - respinta la richiesta di dissequestro per la nave della Ong Lifeline : Lo scorso 2 settembre, la nave era entrata in acque italiae con a bordo 104 Migranti. I naufraghi erano stati soccorsi a largo della Libia il precedente 26 agosto: dopo l'ennesima notte in mare con condizioni metereologiche avverse, l'armatore Claus Peter Reish, ora indagato, aveva deciso di rompere il divieto di ingresso notificatogli dalla Guardia di finanza che aveva proceduto al sequestro.Continua a leggere

Migranti - la Ocean Viking : "Dateci un porto". E la Libia chiede aiuto alle Ong per i salvataggi : Sbarcate a Lampedusa 200 persone, 108 invece in Calabria. L'appello dell'Unhcr agli Stati europei: "Nel 2019 su 80mila arrivi, un quarto sono minori, molti senza genitori"

Su Ocean Viking 176 Migranti. L'Ong : "Dateci un porto sicuro" : Mauro Indelicato In due distinte operazioni di recupero, L'Ong francese Sos Mediterranée ha fatto salire a bordo della Ocean Viking complessivamente 176 migranti: "L'Ue ci assegni un porto in cui sbarcare" Sono adesso per 176 i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che, da alcuni giorni, è di nuovo nel Mediterraneo per condurre le missioni in mare assieme a Medici Senza Frontiere. I 176 migranti sono ...

Vaticano - Papa Francesco e "monsignor Tortellino" diventato cardinale : ong - Migranti e Islam - ora tutto torna : Qualcuno lo ha ribattezzato "Monsignor Tortellino", con perfidia. Oggi però Don Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è uno dei 13 nuovi cardinali scelti da Papa Francesco per riscrivere il Conclave a propria immagine e somiglianza. E in effetti Don Matteo con l'apertura al tortellino ripieno di car

Migranti - Gabrielli : “In Italia non c’è modalità di accesso lecito. E si lavori sull’integrazione. Le multe alle ong? Non sono d’accordo” : Mettere mano agli accessi leciti dei Migranti e lavorare alla loro integrazione per non creare sacche di illegalità. L’alt alle multe alle ong che operano nel Mediteranneo, ma non una bocciatura tout court dei decreti Sicurezza che le prevede. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, affronta il tema dell’immigrazione, snocciola i dati sulla criminalità e definisce “ineccepibile” l’operato della poliziotti nella ...

Migranti - Lamorgese : “Salvataggio vite umane è priorità - ma serve contratto tra lo Stato e le ong” : Anche per le ong “devono valere delle regole. Credo che si debba ripartire dal codice di comportamento del ministro Marco Minniti“. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival delle città a Roma. “serve un contratto tra lo Stato e chi svolge attività di salvataggio in mare, che pure rappresenta una priorità”. In merito alle attività delle motovedette, la ministra ha ...

Migranti - dal documento di Malta arrivano regole più severe per le ong : Nel documento di Malta sono contenute regole più stringenti per le ong: le navi dovranno essere registrate secondo la legge nazionale dello Stato di bandiera; dovranno seguire le indicazioni Centro di coordinamento per il salvataggio; non devono inviare segnali luminosi alle barche; non possono ostacolare le operazioni della Guardia costiera, italiana e libica.Continua a leggere

CAOS Migranti/ Micalessin : accordo di Malta - ora comandano le Ong : Ieri i ministri degli Interni di Malta, Italia, Germania e Francia hanno raggiunto un'intesa sui MIGRANTI. Ma l'accordo presenta molti punti deboli

Migranti - i porti con Salvini erano chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...

Ora sono le Ong a chiedere un nuovo trattato sui Migranti in Europa : Migrazioni e accoglienza. Temi interconnessi che continuano ad essere di attualità e non possono essere gestiti dai singoli Stati, ma dall'intera comunità europea. Cooperazione in rete, www.link2007.org – a cui aderiscono 13 tra le più grandi Ong italiane - ha reso pubblico un documento nel quale chiede un cambio di passo al nuovo governo italiano. Un cambio di passo che non ha, nei suoi intenti, l'accoglienza indiscriminata di chiunque ...