Migranti | Caritas Ambrosiana | governo corregga effetti negativi decreto Sicurezza

Migranti - Caritas : Italia terza in Ue : 17.21 Con 5.255.503 stranieri l'Italia è terza in Ue,dopo Germania e Gb,per presenza Migranti,rivela il Rapporto Caritas. In Italia sono diminuiti i permessi per motivi di lavoro e aumentati quelli per richiesta di asilo e protezione umanitaria.In prevalenza,risiedono al Nord (57,5%) e al Centro (25,4%). Nel primo semestre 2018,erano occupati 4,1mln di cui il 64,3% comunitari,il 58,7% extracomunitari.I settori di occupazione sono ...