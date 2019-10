Migrantes:5,3mln gli italiani nel mondo

A gennaio 2019, gliresidenti all'estero erano quasi 5,3 milioni,pari all'8,8% della popolazione italiana. Lo riporta il Rapporto della Fondazione, che sottolinea come dal 2006 al 2019 la mobilità sia aumentata del 70%. Metà degliiscritti all' all'Aire(Anagrafeall'estero) è originaria del Sud e delle Isole,il 35,5% proviene dal Nord, il 15,6% dal Centro.La fascia d'età più rappresentata è quella tra 35-49 anni. Il 54,3% risiede in Europa,il 40,2% in America. Comunità maggiori in Argentina,Germania(Di venerdì 25 ottobre 2019)