Meteo | miglioramento al Nord | weekend quasi estivo ma il freddo è in agguato

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Buone notizie sul fronte del maltempo in Italia, soprattutto al. Dopo un inizio settimana caratterizzato da forti nubifragi sul-ovest della Penisola torna, almeno per qualche giorno, il sereno. In particolare, in Piemonte, dove martedì la Regione ha chiesto lo stato di emergenza, le condizionisono in netto: i livelli dei corsi d’acqua sono in calo, il Po si è abbassato e il lago Maggiore rimane stazionario mentre nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 persone evacuate. La sala operativa della protezione civile invece ha chiuso nel pomeriggio il presidio h. 24 e nel frattempo è caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40cm localmente sulle Alpi Graie. In Liguria sono stati effettuati interventi di bonifica dopo le frane che hanno colpito ...

