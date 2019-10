Meteo | forte maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate | temperature

Allerta Meteo Sardegna : pioggia e temporali fino a domani - rischio di forte vento : pioggia e temporali in arrivo sulla Sardegna. Dalle 18 di oggi e sino alle 18 di domani sono previste sulla Sardegna Orientale precipitazioni diffuse, con fenomeni più probabili sul settore Centro-Settentrionale. L’avviso di condizioni Meteorologiche avverse è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale. Durante i rovesci o i temporali saranno possibili forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: pioggia e temporali ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Meteo : il ciclone si sposta al sud - giornata di forte MALTEMPO : Dopo aver attraversato gran parte del centro-nord, il MALTEMPO si sta concentrando prevalentemente al sud Italia nelle ultime ore e così proseguirà sino al termine della giornata. Il vortice di...

Meteo : forte maltempo DOMANI al sud - migliora al nord : Un vasto vortice di bassa pressione sta colpendo gran parte della penisola dove sta portando piogge diffuse e anche locali forti temporali. Le situazioni più critiche sono in Sicilia, dove si sta...

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - forte maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...

Toscana - allerta Meteo arancione per forte maltempo : La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana valida dalle ore 10 e fino la mezzanotte di giovedì per piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Le zone più interessate dal maltempo saranno quelle meridionali della regione. Sulla costa, bacini di Fiora, Albegna, Ombrone Grossetano e isole dell'Arcipelago i temporali saranno persistenti con rovesci, fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Sempre per domani ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani temporali “persistenti e di forte intensità” : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in mattinata e diffuse nella seconda parte della giornata, quando assumeranno carattere temporalesco a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere. I temporali localmente potranno essere persistenti e di forte intensità. Venti: tra moderati e forti da sud-est sulla costa e sui rilievi, in attenuazione ...

Allerta Meteo Liguria : scenario “fortemente instabile” - criticità modificata e prolungata [DETTAGLI] : “Dopo il violento ma breve passaggio temporalesco tra la notte e il primo mattino, lo scenario Meteo sulla Liguria resta, comunque, fortemente instabile“: Arpal ha dunque modificato e prolungato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Centro ponente e bacini padani di levante (zone b, d, e) arancione dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, poi gialla fino alle 8 di domani martedi’ 22 ottobre Levante (zona ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora forte maltempo nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato. Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. ...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...