Massimiliano Gallo a Vieni da me | “Imma Tataranni 2? Spero presto”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Imma2 si farà?da me: “gireremo presto la seconda stagione” E’ statouno degli ospiti di Caterina Balivo nella puntata dida me di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa nell’ultimo segmento della trasmissione, l’attore che interpreta il marito di Immaha confermato che è in cantiere il seguito della fortunatissima fiction che terminerà domenica sera. Per rispondere alla domanda di Caterina Balivo, che gli ha chiesto “State già pensando al seguito? Quando lo girerete?”,da me su Imma2 ha confermato: Si, ci stiamo pensando. Quando gireremo la seconda stagione?presto!da me,ironizza su Imma: “Sto mettendo in difficoltà tanti mariti” Continuando a ...

Beata_Roze : RT @maxtv_max: Massimiliano Gallo ospite a #vienidame conferma la seconda stagione di #Immatataranni. Felicissimo di questa notizia????. #Rai1 - vienidameRai : RT @franciscachicca: #vienidame Massimiliano Gallo, un uomo affascinante e un bravo attore. Che occhi stupendi ed espressivi e un sorriso… - franciscachicca : #vienidame Massimiliano Gallo, un uomo affascinante e un bravo attore. Che occhi stupendi ed espressivi e un sorri… -