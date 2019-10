Mario Biondo | terza autopsia conferma il suicidio La madre | “Mio figlio ucciso due volte”

" Mario Biondo si è suicidato" : doccia gelata per la famiglia dopo la terza autopsia : "E' un momento delicato per noi", spiega la famiglia dopo il risultato della terza autopsia effettuata sul corpo di Mario...

Morte Mario Biondo - colpo di scena nel caso del cameraman morto in Spagna. La conferma della mamma : In pochi, sin dal primo momento, avevano creduto alla tesi del suicidio di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato senza vita in circostanze misteriose nel 2013 a Madrid. Secondo la mamma, il papà, la sorella e gli amici, Mario non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi: aveva lavorato come cameraman a “L’Isola dei Famosi”, aveva appena finito una puntata di “Masterchef” ed era entusiasta della sua vita. Viveva con la moglie, la ...