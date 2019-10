Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, anche ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Come sempre punterò alla vittoria - ma occhio al meteo domenica…” : Marc Marquez affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il campione del mondo proverà a proseguire nel suo filotto di vittorie, per non lasciare nulla di intentato in questo Mondiale 2019. Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna lo confermano. “Arriviamo da uno splendido weekend in Giappone e anche in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di ...

MotoGp – Marquez rimane concentrato - ma in Australia i rivali spaventano Marc : “molti possono essere forti” : Marc Marquez pronto per una nuova sfida: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno poco tempo per riposarsi prima di scendere nuovamente in pista: i campioni, dopo il Gp del Giappone, si sono subito messi in viatto per l’Australia, dove domenica si correrà una nuova gara. Reduce dalla vittoria a Motegi, che ha permesso alla Honda di festeggiare la vittoria del titolo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGp - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Giappone 2019 : Marc Marquez domina la scena - Valentino Rossi è sesto davanti a Dovizioso : Marc Marquez si conferma il più veloce di tutti anche nel warm-up del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. L’iberico, dopo aver ottenuto la pole position su un asfalto un po’ particolare per via della pioggia caduta nella mattinata nipponica, è stato incredibilmente veloce anche nell’ultima sessione (prima della gara domenicale) disputata su pista asciutta. L’iberico della Honda ha messo in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Marc Marquez vuole l’ennesimo successo - ma le Yamaha sembrano pronte alla sfida : Di che colore si tingerà l’alba di Motegi? Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP consegnerà il decimo successo stagionale al solito Marc Marquez? La speranza del campione del mondo è proprio questa, suggellare una stagione ai limiti della perfezione con l’ultima ciliegina sulla torta: la vittoria nella pista di casa della Honda. Dopo aver conquistato la pole position nel corso delle qualifiche disputate questa mattina (la prima ...

VIDEO Marc Marquez sfata il tabù - prima pole position in Giappone : il giro da fulmine a Motegi : Marc Marquez sfata il tabù a Motegi e per la prima volta in carriera conquista la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha interpretato al meglio le difficili condizioni meteo e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a caccia della vittoria da fresco Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO di Marc Marquez che sfata il tabù, prima pole position a Motegi. VIDEO Marc ...