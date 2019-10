Manifestazione sul clima a Washington | nuovo arresto per Jane Fonda

Calcio - Mondiali Under17 : le possibili stelle della Manifestazione. Fari puntati sul brasiliano Gabriel Veron e sullo spagnolo Pedri : Ormai ci siamo, domani prenderanno il via i Mondiali Under17 di Calcio in Brasile. Scenderanno in campo in queste tre settimane di competizione iridata, alcuni tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Peccato non poter vedere all’opera Esposito, che sembra essere un predestinato, e che a soli diciassette anni ha avuto la possibilità di esordire in Champions League con l’Inter. I padroni di casa ...

Manifestazione a Roma - appare Paolo Gentiloni sul maxi-schermo e la folla grida : "Buffone" : E' gremita di sostenitori della Lega e del centrodestra piazza San Giovanni a Roma. Sventolano i tricolori, tante bandiera del Carroccio, qualcuna di Forza Italia. La folla aspetta l'inizio degli interventi sul palco e in attesa dell'arrivo dei tre leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia (l

Gad Lerner insultato alla Manifestazione del centro destra. Fischi e cori contro di lui : Arriva Gad Lerner e la piazza del centrodestra lo accoglie con Fischi e cori “buffone, buffone”. Accompagnato da alcuni addetti del servizio d’ordine, il giornalista percorre così il corridoio di transenne fino alle postazioni riservate alla stampa sotto il palco in piazza San Giovanni, dove a breve salirà Salvini.Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed ...

Migranti : 3 ottobre - a Palermo la Manifestazione ‘#sullavitanonsitratta’ (2) : (AdnKronos) – Alla manifestazione parteciperanno don Giuseppe Bucaro, parroco di San Mamiliano, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena. Tre testimoni racconteranno la loro esperienza dell’arrivo a Palermo e la loro integrazione in città. A fianco di Cgil, Csil e Uil, lavoratrici e lavoratori, Rsu e Rsa, pensionate e pensionati e rappresentanti delle comunità straniere ...

Migranti : 3 ottobre - a Palermo la Manifestazione ‘#sullavitanonsitratta’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – ‘#sullavitanonsitratta’. E’ questo il nome della manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil Palermo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione che si celebra il 3 ottobre. Un’iniziativa – l’appuntamento è alle 16.30 al lungomare del migrante, alla Cala – “per commemorare le migliaia di persone che nel ...

La Procura indaga sull’Universiade. Chiesti all’Aru gli atti della Manifestazione : La Procura indaga sull’Universiade. Già da un po’, secondo quanto scrive Repubblica Napoli. Anche se sottotraccia. La novità, adesso, è che i pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele, del Pool Reati contro la pubblica amministrazione coordinato dal Procuratore capo Giovanni Melillo, hanno chiesto all’Aru gli atti della manifestazione. Due gli aspetti che intendono approfondire. La scelta di ospitare il villaggio a bordo ...

Le ultime sulla Legge di Bilancio e la Manifestazione 27 settembre : Qualche giorno in più che male fa? Il governo, va riconosciuto, è nato in corsa e durante l'estate e quindi sulla presentazione delle carte per la manovra economica si può accettare un micro slittamento come quello che sta avvenendo. Purché la settimana prossima si sappia davvero cosa c'è nella nota

Gather Venice - la Manifestazione culinaria in programma dal 26 al 29 Settembre sull’Isola delle Rose : Venezia capitale gourmet nell'ultimo weekend di Settembre. Per il secondo anno consecutivo il pluri-premiato JW Marriott Venice Resort & Spa, gioiello dell’ospitalità di lusso situato sull’Isola delle Rose, è la location esclusiva del Gather by JW, l'evento che riunisce i migliori chef, sommelier e talenti culinari italiani e internazionali. Organizzato in collaborazione con Food & Wine, il festival ...

Si può essere giustificati a scuola se si va alla Manifestazione sul clima? : "Non spetta al ministro decidere se accettare o meno le giustificazioni, spetterà alle scuole, ma le indicazioni di molti docenti e dei collegi docenti mostrano che c'è una grande disponibilità". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, intervistato da Enrico Mentana sul TG la7 sulla circolare che invita le scuole a considerare giustificate le assenze degli studenti che partecipano alle mobilitazioni contro il ...