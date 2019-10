«Mamma sto morendo |  non respiro Vi amo tanto» L’ultimo messaggio dal Tir

Cadaveri nel camion in Inghilterra - famiglia vietnamita cerca la figlia : “L’ultimo sms : ‘Sto morendo - non respiro. Ti amo Mamma’” : Due giorni dopo il ritrovamento di 39 Cadaveri in un tir sbarcato nel Regno Unito dal Belgio, una famiglia vietnamita ha lanciato l’allarme dicendo di non avere più notizie della figlia e di temere che sia tra le vittime. Secondo quanto riferito dal Guardian online, la ventiseienne Pham Thi Trà My martedì scorso ha scritto un messaggio alla madre: “Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all’estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto ...

"Mamma e papà - sto morendo. Non riesco a respirare. Vi amo tanto. Mi dispiace" : “Sono veramente molto, molto dispiaciuta, mamma e papà, il mio viaggio verso una terra straniera è fallito. Sto morendo. Non riesco a respirare. Vi amo tanto. Mi dispiace, mamma”. Sono queste le ultime strazianti parole di una delle 39 vittime, immigrati clandestini, ritrovate dentro un tir in un porto vicino a Londra. A scrivere queste parole in un sms, come riporta la Bbc, è stata Pam Thi Tra My, una ...

La Mamma di Lady Gaga : "Il bullismo devastò mia figlia : i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina" : “Vi racconto i problemi di salute mentale di mia figlia”, così apre il suo cuore Cynthia Germanotta, madre di Lady Gaga. Se la pop star non ha mai celato le difficoltà, a dare testimonianza della sua storia e delle sue sofferenze davanti alle telecamere della Cbs giunge ora una delle persone a lei più care e vicine.All’emittente americana, la signora Germanotta ha spiegato: “Non trattiamo la salute ...

Calcio Femminile – Sui social il lieto annuncio : Alex Morgan presto Mamma di una splendida bimba [FOTO] : Alex Morgan presto mamma! La campionessa del mondo di Calcio darà alla luce la sua prima figlia nel 2020 Arriva dai social una fantastica notizia che riguarda Alex Morgan: la 30enne attaccante della Nazionale statunitense di Calcio, campione del mondo in Francia la scorsa estate, ha annunciato che diventerà presto madre. La calciatrice ha postato sui suoi profili social delle dolcissimi foto che la ritraggono in compagnia di suo marito e ...

Storia di Ghassan - promessa dell'atletica : "Io ancora straniero mentre mio papà - mia Mamma e mia sorella sono italiani" : Ezzarraa è arrivato in Italia a 4 anni. Escluso dai mondiali perché sul suo passaporto c'era scritto ancora "marocchino", nel 2015 per una manciata di mesi non ce l'ha fatta a diventare italiano insieme ai genitori. E ora la sua domanda giace nei cassetti: "Ma chiamare italiano...

Mamma esce dalla doccia e perde un occhio : “Ho visto tutto sfocato poi ho sentito come un ‘pop'” : esce dalla doccia e le “scoppia” un occhio. La terribile vicenda è accaduta alla signora Claire Willis, una 45enne Stok-on-Trent nello Staffordshire. La donna, madre di due figli, si trovava con il marito in vacanza in Turchia. Appena uscita dalla doccia ha sentito come un “pop” all’altezza dell’occhio destro percependo la sensazione che le fosse uscito il bulbo oculare dall’orbita. L’immediato responso dei medici turchi, però, è stato alquanto ...

Mamma non chiedermi di fare presto : resta con me e abbracciami : Le giornate iniziano di corsa, la frenesia della quotidianità ci allontana da quei momenti che invece dovremmo godere in tutta la loro unicità, come l’abbraccio a nostro figlio. Non c’è mai tempo, la sveglia suona e inizia a scandire le nostre giornate. Ci ritroviamo a sistemare casa e a prepararci per andare a lavoro mentre chiediamo al nostro bambino di fare presto a vestirsi. Ma loro, i nostri figli, sono ancora dei piccoli uomini che hanno ...

Avete più visto Shiloh e Zahara - le figlie di Brad Pitt e Angelina Jolie? Sul red carpet - hanno rubato la scena alla Mamma… : Il tempo passa per tutti. Ma non per Angelina che, alla prima del nuovo film della Disney – “Maleficent – Signora del Male”, il sequel della storia del 2014 – che la vede protagonista, è apparsa più bella e radiosa che mai. Il sequel di Maleficent arriverà nelle sale il 17 ottobre e tutti sono super curiosi di rivedere Angelina Jolie nei panni della cattiva al fianco di Michelle Pfiffer. Sono ormai settimane che la Jolie se ne ...

Stop bonus bebè e Mamma domani - via all'assegno figli a carico : alla Camera dal 28 ottobre : Potrebbero essere rivoluzionate le politiche di sostegno per le famiglie con prole a carico dal nuovo esecutivo giallorosso: stando a ciò che riportano ormai da giorni i maggiori quotidiani italiani tra i quali anche "Il Sole 24 Ore", sta per riprendere l’esame del disegno di legge delega sull’assegno unico figli a carico. La proposta che attualmente è in valutazione presso la Commissione Affari Sociali della Camera, arriverà in aula a ...

Arisa - Mamma «falsa invalida» indagata per truffa : «Ingiusto profitto di oltre 24mila euro - è autonoma e capace di gestirsi» : Arisa, indagata per truffa la mamma della cantante, Assunta Santarsiero: «Ingiusto profitto di oltre 24mila euro». Secondo l'ordinanza sui falsi invalidi condotta...

Harry esaudisce l’ultimo desiderio di Mamma Lady D. Il gesto del principe è da lacrime : Balli e musica assieme alla gente di Nyanga. E’ cominciato così il tour in Sudafrica di Harry, Meghan e il loro figlioletto Archie. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono arrivati a Cape Town con un volo di linea della British Airways, dopo le polemiche sui jet privati utilizzati per le loro vacanze. Rilassati e a loro agio, Meghan e Harry hanno salutato la folla festosa ed entusiasta che era venuta ad accoglierli e abbracciato i tanti bambini ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 23 settembre : la Mamma di Alex cade in depressione : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che continua ad ottenere grandissimo successo di pubblico e critiche. Anche gli episodi che vedremo in onda la prossima settimana dal 23 settembre in poi rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali si preannunciano scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto su Alex, la quale continuerà ad assistere sua mamma che non ha reagito ...

Rihanna potrebbe diventare presto Mamma - lei : 'Voglio dare alla luce una donna di colore' : Nell'ultimo fine settimana si è fatto sempre più insistente sul web il rumors che vuole la cantante Rihanna incinta. Tutto è nato dopo che la pop-star, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sul red carpet del Diamond Ball a New York (ballo di beneficenza per la Fondazione Clara Lionel, fondata dalla stessa cantante nel 2012), ha affermato che essendo lei una donna di colore, nata da una mamma di colore che a sua volta è nata da mamma di ...