Maltempo Lombardia | i nubifragi nel Pavese hanno provocato danni per 1 | 5 milioni

Maltempo : Regione Lombardia - domani criticità moderata su pianura e appennino : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - moderata criticità, con codice arancione, per rischio idraulico sulla pianura centrale e su quella occidentale della Lombardia e per rischio idrogeologico sull'appennino pavese dalla mezzanotte di domani. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Regio

Dopo l'ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell'innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra

Allerta meteo - previsioni Maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi

"Prosegue il lavoro degli oltre 300 Vigili del fuoco in azione per contrastare i danni del Maltempo nel Nord Italia: dalla notte svolti 650 interventi in Lombardia, 570 in Piemonte, 270 in Liguria". È quanto si legge in un tweet pubblicato sull'account ufficiale dei Vigili del fuoco.

Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. "Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago

Il Lodigiano investito nella notte da un diluvio di oltre 200 mm di pioggia l'ora: i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in cantine, piani terra e luoghi di lavoro. E' stata chiusa per diverse ore, la scorsa notte, anche la Tangenziale di Lodi per allagamenti dei sottopassi, mentre ora è stata riaperta. Il cavo Sillaro è esondato. Le località colpite sono state Villanova del Sillaro, Massalengo, Borghetto Lodigiano,

Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti

Maltempo : temporale incastrato tra Liguria - Piemonte e Lombardia - ancora nubifragi : Maltempo - Situazione che sta precipitando sul nord-ovest, alle prese con la forte perturbazione atlantica discussa nei giorni scorsi e purtroppo giunta a destinazione. L'area tra Liguria, Piemonte e...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

L'ondata di Maltempo in atto al Nord Italia non sta risparmiando la Lombardia e in particolare la Bergamasca: si registrano allagamenti e fiumi ingrossati, decine di alberi pericolanti e decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. In aumento le portate dei fiumi Serio e Brembo: il monitoraggio è costante. Numerosi gli interventi dei pompieri per allagamenti sulle strade e alberi pericolanti.

Forte Maltempo in Lombardia e a Milano - disagi e ritardi sui treni : La perturbazione atlantica in azione sulle regioni settentrionali sta determinando diversi disagi e criticità, come da previsione. Oltre alla Liguria, è la Lombardia la regione più colpita, con...

Il maltempo sta colpendo con intensità in queste ore il Nord italia. In Piemonte, nelle ultime 12 ore Arpa ha registrato fino a 110 mm di pioggia nel Verbano, 90 mm nell'alto Vercellese e valori tra 40 mm e 60 mm nelle altre zone lungo l'arco alpino. Hanno raggiunto valori significativi, prossimi ai livelli di guardia, i corsi d'acqua nella zona al confine con la Liguria e, in particolare, i due rami della Bormida. livelli di

E' stata parzialmente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano. La linea del Sempione era interrotta dalle 14,30 a causa di una voragine apertasi lungo il terzo binario alla stazione di Verbania forse a causa del Maltempo delle ultime ore. Tra le stazioni di Mergozzo e Baveno si transita ora a binario unico alternato. Pesanti i ritardi.

interrotta per uno smottamento la linea ferroviaria Milano-Domodossola. Lo smottamenti si è verificato nei pressi della stazione di Verbania, poco dopo le 14.30. Sul posto i tecnici delle Ferrovie.