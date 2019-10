Maltempo | disastrosa alluvione in Sicilia nella notte | il terreno si apre a Ispica

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Situazione drammatica per ilin: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Baroccono. A Cava Mortella () si è aperta un’enorme voragine nele centinaia di persone sono evacuate. Sempre a, sulla strada statale 115, diverse auto sono state travolte dalla furia dell’acqua e le persone che si trovavano a bordo sono state recuperate dai vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in salvo una decina di automobilisti e passeggeri che per sfuggire alla furia dell’acqua si sono arrampicati sui tetti delle automobili. Mobilitata la protezione civile che sta monitorando il territorioricerca di eventuali ...

