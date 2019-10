Mafia | Cutrò Testimone giustizia | ' grave forma di omertà istituzionale'

Aemilia - Delrio in AntiMafia : “Mai fatto campagna elettorale a Cutro. Sono andato perché c’era gemellaggio con città del Nord” : Non è andato in Calabria a chiedere voti ma solo a incontrare gli amministratori locali con i quali Reggio Emilia “aveva stretto un patto di amicizia”. Graziano Delrio è stato audito in Antimafia per dire la sua sulle varie vicende andate in scena a Reggio Emilia quando lui era sindaco. Episodi riportati anche nelle motivazioni del processo Aemilia, il maxi procedimento contro la ‘ndrangheta in Emilia Romagna. “Io – ...

Mafia : testimone giustizia Cutrò - ‘Governo assegni delega per Commissione centrale’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – “Nella mia duplice veste di testimone di giustizia e di Presidente della Associazione Nazionale Testimoni di giustizia sento il dovere di chiedere, con urgenza, che sia affidata ad uno dei viceministri, Vito Claudio Crimi e Matteo Mauri, l’incarico di Presidente della Commissione Centrale per la definizione è applicazione delle speciali misure di protezione”. E’ la richiesta del ...

Aemilia - Delrio : “Se convocato in commissione antiMafia mi presenterò. Andai a Cutro come sindaco - non per fare campagna elettorale” : “Se convocato da commissione antimafia mi presenterò, ma questo è un segno che è cominciata la campagna elettorale”. Lo ha detto Graziano Delrio, presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera a 24Mattino di su Radio 24 parlando del processo Aemilia. Delrio ha poi ricordato il viaggio a Cutro del 2009, citato tra le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Aemilia. All’epoca l’ex ...