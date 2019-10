Lutto nel mondo della musica | Lucio è morto | aveva soltanto 22 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Una tragica notizia che ha sconvolto ile del rap: il giovane rapper Regret, al secoloGiallo, èquest’oggi, all’età di ventidue. Il giovane rapper si è spento dopo mesi di battaglia contro una malattia all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era in terapia. Nella sua breve carriera,Giallocantato il drammasua malattia in un brano, “Rivincita”, doveanche descritto, in napoletano, “le notti passate in ospedale”, dove “dalla finestra guardavo il mare, quanti ricordi, sono rinato”. Ma quella speranza si è spenta oggi, all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il giovane rapper ercolanese si è spento. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook, dove in tantissimi hanno voluto lasciargli un ultimo ricordo. Nei mesi scorsi anche Marek Hamsik glimandato un video-messaggio dalla Cina, augurandogli di guarire ...

