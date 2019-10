L' ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria

L’ultimo giorno in cui salire sull’Uluru : È stato oggi: ora il famoso massiccio australiano, luogo sacro per gli aborigeni, ha chiuso ufficialmente l'accesso ai turisti

Previsioni Meteo Roma : oggi ultimo giorno di sole e caldo - ma domani arrivano violenti temporali dal Tirreno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma– Nessuna novità per la giornata odierna. Alta pressione sempre dominante, bel tempo e tanto sole sulla Capitale, con soltanto qualche velatura alta assolutamente innocua, magari più presente nel corso della giornata. Clima sempre molto mite, anzi, è il caso di dire caldo, quasi estivo, visto che nella giornata di ieri la punta massima ha sfiorato i +29°C sulla Capitale, esattamente +28,7°C sui quartieri centrali ...

La satira del giorno : trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch : Fonte foto: Giovanni ZolaLa satira del giorno: trovato l'ultimo clandestino della Sea Watch 1Sezione: Cronache Giovanni Zola

Comandante dei vigili beccato alla guida col cellulare - multa nell’ultimo giorno di servizio : Lo strano ultimo giorno di servizio, dopo 40 anni di carriera, dell'ormai ex comandate della polizia municipale di Capaci, comune alle porte del capoluogo siciliano. beccato dalla polizia stradale mentre era col telefonino al volante della sua auto poco dopo aver dato l'addio ai colleghi: per lui multa e decurtamento punti.Continua a leggere

Emanuela Orlandi a 36 anni dalla scomparsa - il fratello Pietro : ‘Non pensavo che quello sarebbe stato l’ultimo giorno’ : Canale Nove apre una finestra su uno dei più profondi misteri d’Italia, una vicenda rimasta viva nella coscienza collettiva del paese nonostante gli anni: il rapimento 36 anni fa della giovane Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni sparita a Roma il 22 giugno del 1983, 36 anni fa. Nove si addentra nella storia di questo enigma internazionale con lo speciale prodotto da Stan By Me Emanuela Orlandi – Il caso è aperto, in prima tv ...

Concorso Ripam Campania : domani 24 settembre sarà l'ultimo giorno previsto : Nella giornata di oggi 23 settembre, sono in corso di svolgimento le prove preselettive per i laureati del profilo D del Concorso Ripam indetto della Regione Campania, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera N sino ai candidati con la lettera S. Le prove per tale Concorso sono iniziate lo scorso 2 settembre con i candidati diplomati del profilo C e termineranno nel pomeriggio di domani 24 settembre con i candidati il cui cognome ...

Scomparsi SOS Mi ricarichi - SOS Ti ricarico e Ricarica Più di Vodafone : ieri l’ultimo giorno : C'è aria di rivoluzione in casa Vodafone, soprattutto relativamente al sistema delle ricariche telefoniche: dopo l'addio del taglio da 5 euro sui circuiti di Banca 5 e delle scratch card da 5 e 10 euro disponibili presso i rivenditori autorizzati, ecco rendersi effettiva un'altra modifica, questa volta associata all'addio dei servizi SOS Mi ricarichi (per inviare una richiesta di trasferimento di credito ad un numero amico Vodafone), SOS Ti ...

Assunzioni Ministero Beni Culturali - scadenza 23 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Coloro che hanno intenzione di candidarsi al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno a disposizione le ultime ore di tempo per inviare le proprie domande di partecipazione. Secondo quanto disposto dal bando, infatti, il termine per la scadenza delle domande di partecipazione è fissato per domani, 23 settembre 2019....Continua a leggere

Concorso 1052 Vigilanti Mibac : il 23 settembre ultimo giorno per fare domanda : Una delle opportunità lavorative più interessanti di questo 2019 è il Concorso Mibac per 1052 Vigilanti, selezione per la quale è necessario per partecipare il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Probabilmente il numero delle domande sarà alto, un po' come avviene per tutti i concorsi che vengono banditi dalla Pubblica Amministrazione. In cosa consiste il lavoro di vigilante? Questa figura lavorativa in verità non si occupa solamente ...

Previsioni meteo 17 settembre : ultimo giorno d’estate - poi arrivano freddo e temporali : Le Previsioni meteo di oggi martedì 17 settembre confermano che sarà una giornata con ancora tanto sole e caldo su tutta Italia. Una giornata che ci sembrerà dunque ancora di piena estate. Da domani, però, ci sarà un brusco calo delle temperature, con rischio grandine e forti temporali su tutta Italia.Continua a leggere

Napoli - spogliatoi San Paolo. Ancelotti amaro : "Non ci si può ridurre all'ultimo giorno" : In casa Napoli tiene ancora banco la polemica spogliatoi. Nella conferenza stampa di Castel Volturno, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, che qualche giorno fa aveva denunciato il ritardo dei lavori al San Paolo con uno sfogo ("Sono indignato"), è ritornato sull'argomento alla vigilia di Napoli-S

Ancelotti : “Spogliatoi? Non ci si può ridurre all’ultimo giorno! Sistema di gioco? Ora vi spiego….” : Il mister ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Si inizia però dall’argomento spogliatoi San Paolo che ha destato l’attenzione mediatica in questi giorni. “La mia è stata una esternazione di cuore, perché c’era e c’è ancora preoccupazione. Non ci si può ridurre all’ultimo giorno per avere lo spogliatoio a posto”. “Napoli e il Napoli devono avere una immagine degna della ...

L'ultimo giorno dei dinosauri : Emanuela Fontana Un meteorite 10 miliardi di volte più potente della bomba di Hiroshima, il cielo oscurato dalla CO2 e un gigantesco tsunami. Un nuovo studio sulle 24 ore finali dei grandi rettili Un enorme tsunami si sollevò e inondò il centro America fino ai laghi del nord degli Stati Uniti. Bruciarono alberi a oltre mille chilometri di distanza e nel cielo si sollevò una nube di zolfo che bloccò il passaggio dei raggi del sole per ...

ultimo giorno di offerte Amazon : iPhone e iPad in sconto - Smartwatch - Portatili e Gaming! : Nelle offerte Amazon del giorno troverete costantemente aggiornate le offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...