Luca Sacchi | la rivelazione | Cos' è emerso dagli esami in ospedale Cambia il

Luca Sacchi - Valerio Del Grosso e l'inquietante verità : "Cosa ha fatto il giorno dopo l'uccisione" : Emergono nuovi dettagli su Valerio Del Grosso, il 21enne fermato per l'omicidio di Luca Sacchi. "Ieri lui è venuto a lavoro come ogni giorno poi verso ora di pranzo ha detto di non sentirsi bene ed è andato via" fa sapere la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monaster dove il giovane lavo

Luca Sacchi - due giovani romani fermati e trasferiti in carcere. Fidanzata : «La droga non c?entra» : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di...

Luca Sacchi - trovata l'arma con cui gli assassini hanno aggredito al fidanzata : brutalità senza fine : Una aggressione a colpi di mazza da baseball. È stata trovata l'arma con cui i due ragazzi sospettati di aver sparato in testa a Luca Sacchi, uccidendolo, hanno aggredito la fidanzata della vittima durante un tentativo di rapina a Roma, davanti a un pub in zona Colli Albani. Al ritrovamento si è arr

Omicidio Luca Sacchi - fermati due italiani. Sequestrata la mazza dell'aggressione : Omicidio Luca Sacchi: sono a Regina Coeli i due ragazzi che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbero ucciso Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Luca Sacchi - la dedica di Manuel Bortuzzo : «Con te la vita non ha avuto pietà» : Manuel Bortuzzo e Luca Sacchi. Due storie simili con epiloghi molto diversi. «Nel mio caso la vita è stata bastarda, con te non ha avuto proprio pietà». E' Manuel a...

Cosa si sa dell’omicidio di Luca Sacchi : Sono state arrestate due persone accusate dell'omicidio e c'è una nuova ricostruzione di come sono andate le cose

Luca Sacchi - Gabrielli : “Roma ha i suoi problemi ma non è Gotham City” : “Che Roma abbia i suoi problemi credo nessuno non lo riconosca, ma rappresentarla come Gotham City” Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, commentando l’omicidio di ieri nella Capitale. I responsabili, ha aggiunto, “sono stati subito individuati e sono stati definiti i contorni di una vicenda che con una città alla deriva e in mano al crimine ha poco a che fare” L'articolo Luca Sacchi, Gabrielli: ...

Roma - due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi : Due ventunenni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sono stati fermati per l’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer ucciso con un colpo di pistola, davanti a un pub. La svolta è arrivata questa mattina, dopo una nottata di indagini e dopo che la madre e il fratello di Del Grosso si sarebbero presentati al commissariato di San Basilio dicendo che temevano che il ragazzo avesse fatto «una cazzata». Secondo polizia e carabinieri, i due fermati ...

Omicidio di Luca Sacchi - Vittorio Feltri denuncia : "Droga a Roma - nessuno interviene" : Vittorio Feltri commenta con durezza il delitto di Roma in cui ha perso la vita il giovane Luca Sacchi. "L’ultimo delitto a Roma, il ragazzo morto per un colpo di pistola alla testa, è avvenuto per un bisticcio causato da motivi di droga", scrive su Twitter il direttore di Libero, "che nessuno comba

Luca Sacchi - due giovani romani fermati. Sequestrata mazza dell'aggressione. La fidanzata : «La droga non c?entra» : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di...

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne