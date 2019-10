Luca Sacchi - fermati nella notte i due sospettati dell'omicidio di Roma : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso. Si tratta di due Romani che si trovano in Questura, presi nella notte.

Luca Sacchi - si sono costituiti i due assassini. Sono due cittadini romani di Ponte di Nona : Si Sono costituiti questa mattina alla Squadra mobile di Via Genova a Roma i due assassini di Luca Sacchi, il ragazzo di 25 anni ucciso mercoledì sera probabilmente a seguito di un tentativo...

Alfonso Sacchi - padre del 24enne ucciso a Roma : "Luca era un pezzo di pane. Ora prendeteli" : “Non posso credere che Luca non ci sia più. I medici non ci avevano dato grosse speranze”. Alfonso Sacchi è il padre di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma da due rapinatori per aver reagito a uno scippo ai danni della sua ragazza, anche lei aggredita. “Non aveva neppure 25 anni, povero figlio mio. Ma perché gli hanno sparato? Ladri, farabutti, delinquenti. Me l’hanno ammazzato, me l’hanno ...

Luca Sacchi - chi era il 24enne ucciso durante lo scippo a Roma : su Fb postava video di legittima difesa : «Ecco cosa fare se trovi un ladro in casa». Sul profilo Facebook di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni morto a Roma per aver difeso la sua fidanzata durante una rapina in strada alla...

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...