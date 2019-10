Luca Sacchi - due giovani romani fermati. Trovata la mazza da baseball. La fidanzata : «La droga non c?entra» : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di...

Omicidio Luca Sacchi a Roma - fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. La fidanzata : «La droga non c’entra» : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso le loro responsabilità. Dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Luca Sacchi - Gabrielli : “Indagine non racconta la storia di due poveri ragazzi scippati. A Roma ci sono problemi? Sì - ma non è Gotham City” : Non è una storia “di due poveri ragazzi scippati”. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, commenta così le polemiche politiche seguite all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla testa a Roma. Accreditando così la pista della “rapina anomala” che farebbe pensare a uno scambio di droga finito male. “Parliamo – ha sottolineato Gabrielli – di una vicenda ...

Omicidio Luca Sacchi - gli investigatori : “I due fermati non si sono costituiti. Li abbiamo catturati - si stavano nascondendo” : “È stato difficile trovarli” ma una volta individuati “non hanno opposto resistenza”. Luigi Silipo, capo della Squadra mobile, e Mario Conio, comandante del Reparto operativo dei carabinieri, raccontato la prima fase delleindagini dell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo alla testa due sere fa a Colli Albani, e che oggi hanno portato all’arresto di due 21enni di San Basilio. “sono ...