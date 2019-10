Lo operano alla vescica e muore in ospedale | medici sotto indagine

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Pina Francone Un pensionto di 60 anni è morto in seguito alle complicazioni di un interventoprostata Doveva essere un interventosenza complicazione e invece un pensionato ci ha rimesso la vita. Un'infezione lo ha colpito e ucciso, dopo essere stato rimpto trae clinica. Del caso possibile malasanità ne parla Il Messaggero, raccontando come ora siano indagati – per omicidio colposo – ben tredici, tra la clinica Villa Betania e l'Cristo Re. La vittima è un sessantenne, trapassato il 30 luglio dopo aver subito due operazioni: cistectomia totale, asportazione dellae anche della prostata. La procura ha messo nel mirino l'intervento durato più di sei ora in clinica: la tempistica è sospetta perché troppo lunga. Oltre a questo, il paziente – trasferito al nosocomio, al reparto di terapia intensiva – sarebbe ...

