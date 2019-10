Livorno-Pisa | oltre al pallone c’è di più La rivalità è anche antropologica | “Loro coi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Fosse solo una questione calcistica, non sarebbe nemmeno tanto originale. Amaranto contro neroazzurri, i legittimi sfottò di due tifoserie divise da un lembo di terra occupata da una grossa base militare americana (Camp Darby) e i bomber a confronto: Cristiano Lucarelli e Igor Protti da una parte, Enzo Loni e Fabrizio Barontini dall’altra. Finita lì., che si gioca sabato alle 18 per la nona giornata di serie B, però col calcio c’entra fino ad un certo punto. “E’ molto di più – spiega Mario Cardinali, storico direttore del Vernacoliere – è proprio una diversità, che dipende da fattori storici: ini sono veri toscani che hanno sempre puppato il latte da guelfi e ghibellini, mentre i livornesi sono nati da una cacciuccata di etnie nel Cinquecento: per questo loro sono stati padroni o servitori di padroni mentre noi livornesi siamo dissacranti e anarcoidi”. ...

