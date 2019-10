LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce basket | Eurolega in DIRETTA | 20-11 | strepitoso primo

LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce basket - Eurolega in DIRETTA : inizia il match al Forum con la sfida delle leggende della panchina Messina e Obradovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Lauvergne batte Gudaitis sulla linea di fondo e appoggia rovesciato 2-4 2/2 De Colo De Colo batte Roll, va a prendere il fallo di Scola e i due tiri liberi dopo tre minuti. Intanto il Forum applaude il rientrante Arturas Gudaitis. Gran stoppata di Tarczewski su Lauvergne! Due falli in un minuto per Jan Vesely, la qual notizia non è bellissima per il Fenerbahce. Obradovic chiama Duverioglu ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Messina perdono ancora. Cremona trionfa 82-78 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e continuate a farlo per le altre partite della Serie A basket 2019/2020. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per Milano. I vincitori dell’ultima Coppa Italia, invece, tornano al successo che mancava dall’esordio stagionale contro Treviso. MVP un Wes Saunders da 19 punti. A nulla serva un Vlado Micov da 26 punti, migliore ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i ragazzi di coach Messina perdono ancora. Cremona trionfa 82-78 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUA: 82-78 PER Cremona. Milano PERDE ancora. 82-78. Rodriguez prende fallo sul tiro da tre. ma segna solo i primi due liberi. 82-76 Due liberi a segno per Mathews. 80-76 Rubata e lay-up di Micov. -4, ma mancano 17 secondi alla fine. 80-74 Bomba per i Meneghini. Non è finita. 80-71 due liberi a segno per Rodriguez. 80-69 BOMBA DI DE VICO! Potrebbe essere il canestro decisivo. ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : partita equilibrata - a fine secondo quarto i padroni di casa guidano 40-37 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-50 Rubata e schiacciata in campo aperto per Della Valle. 53-48 Due punti in contropiede di Mathews. Messina chiama time out. 51-48 Prima bomba della partita di Diener. 48-48 Palleggio, arresto e tiro vincente di Della Valle. 48-46 De Vico risponde subito da tre! 45-46 Torna avanti Milano con la bomba di Micov innescato da uno scarico di Rodriguez. 45-43 1/2 ai liberi per Micov. 45-42 Tap-in ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Messina cerca il riscatto anche in campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all’OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un’insaspettata sconfitta casalinga ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 78-79 Moraschini dalla lunetta gela OAKA. Grande vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e restate con OA Sport. 18 punti per uno straordinario Vlado Micov e 17 per Luis Scola. Al Pana non bastano i 23 di Calathes E’ una vittoria importantissima per Milano e che può segnare la svolta nella stagione dell’Olimpia. Ha vinto Milano una partita incredibile e con un finale da brividi. Decisivi due liberi di Riccardo Moraschini ad otto secondi dalla ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : ultimi cinque minuti di fuoco ad OAKA (68-67) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-67 BROOOOKS! TRIPLAAAA! Milano risorge da un momento bruttissimo. 68-64 MICOOOOV! Una tripla da campione. 68-61 Vola a schiacciare Wiley. Esplode OAKA. Il Panathinaikos è in pieno controllo ora. Mitoglu con una stoppata clamorosa su Rodriguez 66-61 Dentro anche il libero supplementare. Parziale di 9-0 del Pana, con Milano in crisi nera ora in attacco. 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (57-61) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e segna con il fallo di Scola. Settimo rimbalzo in attacco dell’americano. Timeout immediato di Messina. 63-61 Calathes alza la parabola e trova solo la retina. Infrazione di 24 secondi per Milano. 61-61 Ennesimo rimbalzo offensivo del Pana e Mitoglu segna facile al vetro. 59-61 Calathes brucia ancora la difesa milanese con la penetrazione. 0/2 in ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà terzo quarto (50-49) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-56 BROOOKS! TRIPLAAAA! Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 55-53 Fredette ancora in penetrazione a fare male alla difesa milanese. 53-53 Un solo libero per Tarczewski. 53-52 Dentro il libero supplementare di Fredette. 52-52 Fredette segna in penetrazione e trova anche il fallo di Roll. 50-52 Tripla di tabella clamorosa del Chacho Rodriguez. 50-49 PAZZESCO WILEY! Vola a rimbalzo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : perfetta parità all’intervallo (38-38) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si va negli spogliatoi in perfetta parità. Per Milano ci sono 13 punti di Scola e 10 di Roll, mentre per il Pana il migliore è Calathes con nove punti. 38-38 Tripla di Calathes proprio sulla sirena. Giocata incredibile del greco 35-38 Facile appoggio di Scola dopo un perfetto assist di Roll. 35-36 Tripla di Della Valle su assist di Moraschini. Giocata importante per ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : equilibrio a metà secondo quarto (28-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pericoloso secondo fallo di Rodriguez per Milano. Timeout nella partita. 28-30 Incredibile canestro di Rodriguez in penetrazione. 28-28 Assist magico di Calathes per Mitoglu. Sei minuti all’intervallo. 26-28 Ancora un jumper perfetto di Roll. 26-26 Penetrazione vincente di Rice. 24-26 Arresto e tiro perfetto di Roll. 24-24 Runner con la consueta “lacrima” di Calathes. 22-24 ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà primo quarto (10-15) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Contropiede del Pana e comodissima schiacciata di Thomas. Immediato timeout di Messina. 14-15 Rimbalzo offensivo di Wiley e facile appoggio al ferro. 12-15 Papapetrou schiaccia in solitaria. 10-15 ANCORA SCOLA! TRIPLA! Timeout per il Pana. Cinque minuti a fine primo quarto. 10-12 Gancio di Papagiannis. 8-12 Due comodissimi per Micov. 6-10 SCOLAAAA! TRIPLAAA! Sono passati quattro ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : si comincia ad OAKA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questi i quintetti titolari: Milano: Rodriguez, Micov, White, Brooks, Scola Panathinaikos: Fredette, Calathes, Thomas, Papeptrou, Papagiannis 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.22: Ultime fasi di riscaldamento per le due squadre. 20.18: Grande sfida in campo tra Nick Calathes e Sergio Rodriguez, due dei migliori giocatori in Europa nel proprio ruolo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta durissima ad OAKA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2019-2020. Una sfida che può rappresentare una svolta nella stagione dell’Olimpia Milano. Vincere nell’inferno di OAKA è importante non solo per la classifica, ma proprio perchè può essere quel segnale che il tecnico siciliano spera di ...