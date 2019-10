LIVE Berrettini-Rublev | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | comincia il quarto di finale | il

LIVE Berrettini-Rublev - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : romano a caccia della semifinale e delle Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La corsa di Matteo Berrettini verso le Finals Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed Andrey Rublev, match valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: oggi, il primo match a partire dalle ore 14.00 vedrà la sfida che opporrà l’italiano, numero tre del seeding, al russo. Continua la rincorsa di Matteo Berrettini verso le ATP ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 7-6 (1) - il romano vola ai quarti di finale! ATP Finals vicine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport E FINISCE QUI!!!!!!! Matteo Berrettini vola ai quarti di finale dell’ATP di Vienna, sconfiggendo Dimitrov per 7-6 7-6 (1), disputando un match di grande maturità. 36 vincenti (30 errori) contro i 13 del bulgaro hanno fatto la differenza. 45 punti fondamentali nella rincorsa alle ATP Finals, con l’azzurro ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 6-6 - si va al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 BRAVISSIMO MATTEO!!! Ottimo attacco con il dritto, palla corta e poi smash sul tentativo di pallonetto del bulgaro 2-1 ATTENZIONE! Doppio fallo del bulgaro e ora due servizi per l’azzurro. 1-1 Trova la prima Dimitrov e pareggia subito il conto 1-0 OTTIMO INIZIO! Ace centrale (n.14), ora due servizi per il bulgaro Rovescio in rete di Berrettini e secondo tie-break del match. Vantaggio ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 6-5 - l’azzurro si garantisce il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Brutto errore con il rovescio di Berrettini che rimane un po’ corto con il movimento 0-15 Ottima pressione con il dritto dell’azzurro ed errore con il rovescio di Dimitrov Scarica tutta la potenza del suo dritto Berrettini e 6-5 nel secondo set in suo favore. Dimitrov andrà a servire ancora una volta per rimanere nel match. L’azzurro si è garantito il tie-break 40-30 ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 4-3 - l’azzurro a caccia del break risolutivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altra prima di servizio potentissima di Matteo e tocco di giustezza dell’azzurro a rete 15-0 Arriva all’ace n.13 di Berrettini, splendida traiettoria esterna Dritto in back di Dimitrov a sorprendere Berrettini e 4-4 nel secondo set. Matteo al servizio in questo secondo set 40-0 Grande palla corta di Dimitrov e Berrettini non ci arriva con il tempo giusto 30-0 Bene con il ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 3-2 - l’azzurro cerca il break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio ottimo al centro di Matteo e schiaffo di dritto risolutivo 30-30 Affossa il dritto in rete Berrettini, brutto errore 30-15 Stavolta il rovescio tradisce Matteo, che non riesce a coordinarsi bene con questo fondamentale 30-0 Splendido “gancio di dritto” dell’azzurro e ancora punto magnifico 15-0 Non contiene il dritto dell’azzurro Dimitrov e punto per il ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 2-1 - l’azzurro cerca il break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima traiettoria al centro di Berrettini e rovescio out di Dimitrov E a zero Dimitrov tiene il servizio e si gira 2-2 nel secondo set. L’azzurro andrà ora a servire 40-0 Ace centrale di Dimitrov e tre palle del 2-2 nel secondo set 30-0 Servizio vincente al centro del bulgaro 15-0 Bravo stavolta a rete Dimitrov, con una giocata a rete fantastica sul passante insidioso di ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-6 (5) 1-0 - iniziato il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Doppio fallo di Dimitrov! Palla break per l’azzurro 30-30 Ottimo rovescio in back di Matteo e dritto in rete di Dimitrov 30-15 Servizio al centro di Grigor e niente da fare per Matteo 15-15 Ottimo servizio esterno di Dimitrov e rovescio in rete di Berrettini 0-15 In rete il rovescio di Dimitrov Servizio vincente al centro per Matteo e ottimo inizio nel secondo set: 1-0. Ora va in ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 6-6 nel primo set - si va al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Dritto sbagliato anche da Berrettini, purtroppo, e situazione nuovamente di parità 3-2 Erroraccio di Dimitrov con il dritto e regalo del bulgaro. Ora l’azzurro in vantaggio e con due servizi a disposizione 2-2 Arriva l’errore con il dritto di Dimitrov e si ristabilisce la parità nel tie-break 1-2 Ace centrale di Matteo, che cerca subito una reazione. Dimitrov ora con due ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 5-6 nel primo set - l’azzurro punta al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Scappa il dritto incrociato a Berrettini, due palle per il 6-6 nel primo set 40-0 Ace centrale (n.8) e tre palle per il 6-6 nel primo set per l’azzurro 30-0 Altro ace esterno (n.7) per l’azzurro 15-0 Ace esterno (n.6) per Berrettini Ottimo attacco di dritto per il bulgaro e 6-5 per lui in questo primo set. Berrettini andrà a servire per giocarsi il tutto per tutto al ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 4-5 nel primo set - l’azzurro spreca due palle break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottimo rovescio lungolinea per il bulgaro e 5-4 nel primo set. Ora Matteo dovrà servire per rimanere nel set. Vantaggio Dimitrov, servizio al corpo del bulgaro e palla per il 5-4 in proprio favore nel primo set 40-40 Corta la risposta di Berrettini sulla buona prima del bulgaro e annullate le due palle break 30-40 Gran servizio in slice di Dimitrov e prima chance annullata a Berrettini 15-40 ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 2-3 nel primo set - nessun break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Grande cross stretto di dritto di Matteo e niente da fare per Dimitrov 15-0 Ottimo servizio al centro e rovescio in corridoio di Dimitrov Serve bene al corpo Dimitrov e 3-2 per il bulgaro nel primo set. Non ci sono stati break, Berrettini in battuta 40-30: Splendido dritto in cross di Berrettini e rovescio in rete del bulgaro 40-15 Scappa il rovescio in back a Berrettini e due palle per ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 0-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Seconda sulla riga di Dimitrov e leggermente lunga la risposta di Matteo 15-15 Brutto errore di rovescio di Berrettini, in manovra 0-15 Ottima rovescio lungolinea di Berrettini e out il cross di dritto di Dimitrov Servizio-dritto di Berrettini e subito 1-1 nel primo set. Il bulgaro in battuta 40-0 Palla corta in sicurezza di Matteo, dopo un’ottima prima di servizio, e tre palle ...

LIVE Berrettini-Dimitrov - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : match cruciale per il romano sulla strada delle Finals. A breve il confronto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Finisce qui il match tra Monfils e Novak: 2-6 7-5 6-3 il punteggio in favore del francese che, in un match decisamente altalenante, conquista il successo e sarà lui l’avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale 17.50: Probabilmente siamo ai titoli di coda del match tra Novak e Monfils: 5-3 per il francese nel terzo set e al servizio per chiudere 17.33: Berrettini-Dimitrov ...