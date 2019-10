Little Voice | annunciato il cast della serie di J J Abrams e Sara Bareilles per Apple Tv+

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 25 ottobre 2019), lamusicale di J.J.annuncia il. La produzione è in corso a New York.TV+ hail, prodotta da J.J.con la cantantee Jessie Nelson. Ilè composto maggiormente da attori emergenti come Brittany O’Grady (Star), Shalini Bathina, Sean Teale (The Gifted) e Calton Ryan (Homeland). Tra gli altri nomi coinvolti: Samrat Chakrabarti, Gopal Divan, Sakina Jaffrey e Emma Hong. I dettagli sullasono scarsi, sappiamo che si tratta di una dramedy romantico con venature musicali cheTV+ ha già ordinato per dieci episodi. Nellala musica sarà scritta dalla stessa, e la produzione è attualmente in corso a New York.è descritta come una lettera d’amore alla musica variegata di New York. Il titolo è uguale all’album di successo ...

Maria_TAELand : RT @Tae_Tae_V_bts_: @tokopedia @PARKDJIMIN_ Sto un pochino giù! Ma non preoccuparti! Dopo starò meglio! Mi ascolterò la tua voce in una tua… - Tae_Tae_V_bts_ : @tokopedia @PARKDJIMIN_ Sto un pochino giù! Ma non preoccuparti! Dopo starò meglio! Mi ascolterò la tua voce in una… - Pelamity : Quando in estate si diceva che Lukaku sarebbe passato sulla Serie A come un bulldozer, pensavo a gol del genere. [S… -