Liste d' attesa | prime misure per prestazioni aggiuntive | assunzioni e nuovo personale

Sanità - il report : Italia “unita” da Liste d’attesa e disparità di servizi : Le liste di attesa sono “un male comune in tutto il territorio nazionale“, il Sud che “arranca su screening oncologici e consumo di farmaci equivalenti“, ancora quattro le Regioni “che non hanno adottato il Piano cronicità” e le coperture vaccinali “che restano insufficienti, non solo al Sud“. Questa la fotografia del federalismo sanitario che emerge dal VII Osservatorio civico presentato a Roma da ...

Liste d’attesa incubo dei malati reumatici - 80% aspetta oltre 5 mesi : Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) – Liste d’attesa incubo per oltre i 5 milioni di persone che convivono con malattie reumatiche. Quasi 8 su 10 (il 77%) sono costrette a ‘subire’ lunghe Liste d’attesa prima di poter fare una visita o un esame specialistico in una struttura pubblica: i tempi vanno dai 5 mesi in su. oltre la metà (57%), inoltre, lamenta l’insufficienza nel numero di centri di reumatologia ...