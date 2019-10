Liste d'attesa - prime misure per prestazioni aggiuntive - assunzioni e nuovo personale : L'Aquila - prestazioni aggiuntive, assunzioni di nuovo personale e acquisto di attrezzature tecnologiche: le quattro Asl hanno avviato con atti concreti il percorso di abbattimento delle Liste d'attesa, sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso maggio. Il punto sullo stato di avanzamento dei rispettivi piani operativi è stato fatto nel corso di una riunione, convocata ...

Sanità - il report : Italia “unita” da Liste d’attesa e disparità di servizi : Le liste di attesa sono “un male comune in tutto il territorio nazionale“, il Sud che “arranca su screening oncologici e consumo di farmaci equivalenti“, ancora quattro le Regioni “che non hanno adottato il Piano cronicità” e le coperture vaccinali “che restano insufficienti, non solo al Sud“. Questa la fotografia del federalismo sanitario che emerge dal VII Osservatorio civico presentato a Roma da ...

Liste d’attesa incubo dei malati reumatici - 80% aspetta oltre 5 mesi : Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) – Liste d’attesa incubo per oltre i 5 milioni di persone che convivono con malattie reumatiche. Quasi 8 su 10 (il 77%) sono costrette a ‘subire’ lunghe Liste d’attesa prima di poter fare una visita o un esame specialistico in una struttura pubblica: i tempi vanno dai 5 mesi in su. oltre la metà (57%), inoltre, lamenta l’insufficienza nel numero di centri di reumatologia ...