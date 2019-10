L' Inter potrebbe offrire il rinnovo ad Esposito | in estate l' aveva cercato il PSG

Grande Fratello Vip Fa il Colpaccio! Ecco la Star Internazionale che Potrebbe Entrare Nella Casa! : Il Grande Fratello Vip inizierà il prossimo autunno e già si inizia a delineare il cast dei possibili coinquilini Nella casa più spiata d’Italia. Tra loro si fa già il nome di una Star Internazionale che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene. Ecco di chi si tratta. Ormai è confermato che Alfonso Signorini sarà il nuovo conduttore del padre di tutti i reality, ovvero del Grande Fratello Vip. Il direttore dopo aver fatto per tanti ...

Inter - il club nerazzurro potrebbe proporre a Ibrahimovic un contratto di sei mesi : Uno dei club che potrebbe essere protagonista nella prossima sessione invernale di calciomercato è l'Inter. Molto dipenderà anche dalla classifica visto che, se i nerazzurri dovessero continuare ad essere in lotta per il titolo, il club potrebbe fare un sacrificio per accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. Nonostante abbia disputato una buona prima parte di stagione, infatti, la rosa nerazzurra ha denotato ancora ...

Borussia Dortmund in emergenza contro l'Inter : Alcacer potrebbe essere assente : C'è già grande attesa in casa Inter per la sfida di Champions League che si giocherà mercoledì 23 ottobre, alle ore 21, allo stadio Meazza e che vedrà i nerazzurri affrontare il Borussia Dortmund. Una sfida quasi "da dentro o fuori" visto che i tedeschi sono in testa al girone con il Barcellona a quota 4 punti, mentre il club meneghino è ultimo con un solo punto. Un nuovo passo falso, dunque, rischierebbe di porre già fine alle speranze di ...

Calciomercato Inter : a gennaio potrebbe tornare Keita Baldé per completare l'attacco : L'infortunio occorso ad Alexis Sanchez rischia di cambiare i piani dell'Inter in vista dell'apertura della prossima finestra del Calciomercato a gennaio. L'attaccante cileno, in seguito ad uno scontro di gioco con Cuadrado durante Cile-Colombia, ha riportato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, e nelle scorse ore è già stato sottoposto ad Intervento chirurgico dal dottor Ramon Cugat. Dunque l'ex Manchester United ...

L'Inter perde Sanchez : in caso di operazione il cileno potrebbe star fuori tre mesi : Con un comunicato ufficiale diramato dalL'Inter, si è appreso che nella giornata di ieri il calciatore Alexis Sanchez si è sottoposto a degli accertamenti clinici presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, i quali hanno dato un responso tutt'altro che rassicurante: si parla infatti di lussazione del tendine peroneo, nella caviglia sinistra. Adesso il giocatore è volato a Barcellona, per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e verificare, insieme al ...

Altro che clima - il vero problema in Italia è il terremoto : “Potrebbe colpire in qualsiasi momento ma lo Stato non informa correttamente” [InterVISTA] : Paolo Rugarli, Ingegnere Strutturista, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano e creatore della società Castalia s.r.l., ha parlato ai microfoni di MeteoWeb di terremoto e pericolo sismico in Italia, mettendo in luce la “quasi paralisi delle attività di prevenzione” e l’assenza di informazione tra la popolazione, in cui lo Stato gioca un ruolo chiave. In questo momento storico in cui è più forte che mai ...

PS5 potrebbe essere retrocompatibile con l'Intero catalogo di PlayStation : Qualche mese fa pensavamo tutti che ci stessimo preparando per la piena compatibilità di PS5 con PS4, ma una vaga dichiarazione di Sony suggeriva che non sarà possibile che tutti i giochi di nuova generazione funzionino sul prossimo sistema, e questo ha portato i fan a preoccuparsi. Tuttavia, sebbene non sia in alcun modo una conferma della retrocompatibilità oltre a PS4, un affidabile insider del settore ha affermato che PlayStation 5 potrebbe ...

Samsung - Sony - Huawei e altri partner di Google potrebbero essere Interessati a Fuchsia : Google vuole collaborare con altre aziende su vari progetti relativi a Fuchsia e tra i partner figurano colossi del calibro di Samsung, Huawei e Sony L'articolo Samsung, Sony, Huawei e altri partner di Google potrebbero essere interessati a Fuchsia proviene da TuttoAndroid.

