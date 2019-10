L’INGV inaugura la nuova sede della Sezione di Pisa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Con una cerimonia che si terrà il 28 ottobre prossimo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)ladiin via Cesare Battisti. Alla presenza del Sindaco, dei Rettori dell’Università diScuola Normale Superiore eScuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna, unitamente ai Direttori degli enti di ricerca del territorio, saranno presentate le attività di ricercana, dalla dinamica dei vulcani, alla pericolosità sismica fino alle più avanzate tecniche per lo studio dell’ambiente fisico nella sua più ampia accezione. “Per operare al meglio, i ricercatori devono poter disporre di luoghi in grado di ospitare laboratori all’avanguardia e spazi dove poter lavorare in serenità. Ladirappresenta una crescita delle opportunità di sviluppo scientifico ...