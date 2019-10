Lecce-Juventus | Sarri | “Ronaldo? Decideremo quando riposerà Sui cambi in difesa… ”

Lecce-Juventus - Sarri : “Ecco quando riposerà CR7. Questa la verità su ko Douglas Costa e De Sciglio” : LECCE JUVENTUS Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Lecce-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni aspetti fondamentali in vista del match di domani. Il tecnico ha così affermato: “In questo momento non è che siamo tantissimo. Nell’ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori ...

Lecce Juventus probabili formazioni : out Ronaldo - Bentancur dal 1' : Lecce Juventus probabili formazioni- Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match di domani pomeriggio contro il Lecce. La Juventus scenderà in campo al “Via del Mare” alle ore 15:00. Tante novità dal primo minuto per Maurizio Sarri, il quale gestirà l’organico in maniera maniacale in questa fase di incontri ravvicinati. In porta giocherà Szczesny, mentre Buffon potrebbe trovar spazio nel match infrasettimanale ...

PROBABILI FORMAZIONI Lecce JUVENTUS/ Diretta tv - possibile panchina per Ronaldo? : PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori alla vigilia della partita per la nona giornata di Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus : potrebbero giocare Rugani e Rabiot : Sabato 26 ottobre alle ore 15:00 la Juventus gioca la decima giornata di Serie A nello stadio di Via del Mare, tana del Lecce. La squadra di Sarri è molto carica dopo la difficile vittoria contro il Lokomotiv, risolta solo grazie a due prodezze del ritrovato Paulo Dybala. La partita con i russi ha però fatto intravedere i primi rudimenti del gioco caro all'allenatore, con un grandissimo possesso palla con punte pari a l’80%. Le difficoltà si ...

Lecce-Juventus - Serie A calcio : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Dopo la vittoria in rimonta contro la Lokomotiv Mosca, per la Juventus è tempo di rituffarsi sul campionato di Serie A TIM, che vedrà i bianconeri ospiti del Lecce, per una sfida molto importante per non perdere punti in vista dei prossimi appuntamenti. La partita si svolgerà nella città pugliese questo sabato, alle ore 15, e sarà trasmessa in tv esclusivamente su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Il programma della ...

Lecce Juventus formazioni : sorpresa - fuori Ronaldo! 5 novità dal 1' : Lecce Juventus formazioni- Dopo il successo in Champions League contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus è pronta a catapultarsi nuovamente sul campionato con in programma la sfida del “Via del Mare” contro il Lecce. Sarri potrebbe affidarsi ad un abbondante turnover, prendendo come riferimento anche l’imminente sfida del turno infrasettimanale contro il Genoa. Contro il Lecce potrebbe riposare Cristiano Ronaldo. Il portoghese ...

Juventus - continua il lavoro al JTC : contro il Lecce potrebbe giocare Emre Can : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri, infatti, già sabato pomeriggio saranno in campo e per questo motivo Maurizio Sarri starebbe pensando ad attuare un po' di turnover anche perché il calendario è davvero serrato. Il tecnico toscano, contro il Lecce, confermerà il 4-3-1-2 e come trequartista dovrebbe rivedersi Federico Bernardeschi. Il numero 33 ...

Lecce-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 9a giornata di Serie A : dove vedere Lecce – Juventus streaming e tv, 9a giornata Serie A Lecce Juventus streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Lecce Juventus arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 26 ottobre alle 15.00. Lecce Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky, canale 251 di Sky ma anche tramite l’app. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche ...

Lecce Juventus probabili formazioni : rivoluzione Sarri - fuori Ronaldo e Pjanic! : Lecce Juventus probabili formazioni- Archiviata l’ottima vittoria contro il Lokomotiv Mosca, la Juventus è pronta a catapultarsi totalmente in clima campionato, soprattutto in vista dell’impegno di sabato contro il Lecce. Sarri potrebbe affidarsi a diversi cambi dal primo minuto, chiamando in causa un abbondante turnover. In porta dovrebbe esser confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe scendere in campo nel turno infrasettimanale ...

Juventus - subito al lavoro dopo la UCL : contro il Lecce potrebbe riposare CR7 : Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che ...

Juventus verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...

