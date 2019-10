Lecce-Juventus | fra i bianconeri non c' è Ronaldo | spazio a Higuain-Dybala

Juventus-Lecce - possibile formazione : potrebbe toccare a Can e Demiral : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Lecce. Maurizio Sarri, durante la seduta odierna, ha potuto valutare le condizioni dei suoi giocatori ed ha deciso chi dovrà riposare nel match del "Via del mare". La sensazione è che il tecnico toscano farà un po' di turn-over, anche perché mercoledì la sua squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Genoa. Domani, la ...

Lecce - contro la Juventus con la maglia ‘Smiling warrior’ : il significato : Si avvicina sempre di più la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre, in particolar modo non ha intenzione di fermarsi la Juventus che affronta in trasferta il Lecce. Nel frattempo in occasione della partita i calciatori e il tecnico Liverani indosseranno le magliette con il simbolo ‘Smiling warrior’ che sono state fatte realizzare agli amici di Giovanni Custodero, un ragazzo ...

Lecce Juventus formazioni - Sarri conferma tutto : fuori 2 big! 4 novità dal 1' : Lecce Juventus formazioni- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Lecce, ha evidenziato alcuni punti di vista sugli avversari, soffermandosi anche sul potenziale turnover in casa bianconera. Il tecnico punterà deciso sul 4-3-1-2, ma attenzione ai potenziali cambi dal primo minuto. In porta ritornerà Szczesny, con Buffon possibile titolare in vista del match del turno infrasettimanale contro il Genoa. ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ecco quando riposerà CR7. Questa la verità su ko Douglas Costa e De Sciglio” : LECCE JUVENTUS Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Lecce-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni aspetti fondamentali in vista del match di domani. Il tecnico ha così affermato: “In questo momento non è che siamo tantissimo. Nell’ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori ...

Lecce Juventus probabili formazioni : out Ronaldo - Bentancur dal 1' : Lecce Juventus probabili formazioni- Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match di domani pomeriggio contro il Lecce. La Juventus scenderà in campo al “Via del Mare” alle ore 15:00. Tante novità dal primo minuto per Maurizio Sarri, il quale gestirà l’organico in maniera maniacale in questa fase di incontri ravvicinati. In porta giocherà Szczesny, mentre Buffon potrebbe trovar spazio nel match infrasettimanale ...

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus : potrebbero giocare Rugani e Rabiot : Sabato 26 ottobre alle ore 15:00 la Juventus gioca la decima giornata di Serie A nello stadio di Via del Mare, tana del Lecce. La squadra di Sarri è molto carica dopo la difficile vittoria contro il Lokomotiv, risolta solo grazie a due prodezze del ritrovato Paulo Dybala. La partita con i russi ha però fatto intravedere i primi rudimenti del gioco caro all'allenatore, con un grandissimo possesso palla con punte pari a l’80%. Le difficoltà si ...