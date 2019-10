Le azioni di Ubisoft calano dopo che la società ha ufficialmente rinviato i suoi prossimi

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Com'era forse prevedibile,cheha annunciato di averle uscite di ben tre giochi - Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters- ledellasono drasticamente calate.Oltre a questoha inoltre rivisto al ribasso ifuturi profitti, che ora si attestano tra i 20 ed i 50 milioni di euro, in netto calo rispetto all'obiettivo precedente di 480 milioni di euro.l'annuncio il prezzo delleè calato di oltre il 20%, toccando il livello più basso da aprile del 2017. Il motivo per cui i tre giochi siano stati rinviati all'anno fiscale 2020-2021 risiede nel tempo di sviluppo. L'annuncio è stato accompagnato da un drastico taglio al budget di quest'anno, ovvero dai 2.185 miliardi di euro previsti inizialmente ai 1.450 stanziati al momento. Lainoltre ha aggiunto di essere in procinto di fare una "brusca revisione al ...

Eurogamer_it : Dopo l'annuncio del rinvio di tre titoli tra cui #WatchDogsLegion, le azioni di #Ubisoft sono calate drasticamente. -