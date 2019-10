Lazio sconfitta al fotofinish in Europa League dal Celtic

Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic - Europa League a rischio : Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic, Europa League a rischio – È la solita storia. Una grande Lazio nel primo tempo, in vantaggio con un gran gol di Lazzari, e la solita Lazietta nel secondo, quando gli scozzesi del Celtic hanno accelerato. I biancazzurri hanno dominato per tutto il primo tempo, nonostante qualche pericolosa incertezza in difesa, con Bastos in giornata no. Hanno raggiunto il vantaggio con Lazzari, il più veloce, il più deciso. ...

Lazio - la vera sconfitta è fuori dal campo : tifosi replicano il saluto nazista - il calcio italiano si vergogna davanti all’Europa : Lazio ko 2-1 contro il Celtic, ma la vera sconfitta è fuori dallo stadio: i tifosi replicano il saluto nazista prima della partita, l’episodio mette in imbarazzo il calcio italiano “L’ombra del razzismo sul match. Un gruppo di tifosi della Lazio è stato filmato mentre facevano il saluto nazista nel centro della città“, un misto di incredulità e disgusto nelle parole con le quali la BBC commmenta la sfida di Europa ...

Una grande Lazio sconfitta da una forte Inter : Una grande Lazio sconfitta da una forte Inter – La Lazio ha giocato per 90 minuti sempre correndo, conquistando palloni e sparandoli nella porta Interista. Ma dall’altra parte c’era un Handanovic saracinesca che ha bloccato tutti i tiri di Correa, ma qualcuno se l’è mangiato il laziale. L’unico gol, quello dell’Inter, porta la firma di D’Ambrosio, che su traversone di Biraghi ha la meglio su Jony infilando di testa Strakosha. Un solo gol ...

Lazio sconfitta in Europa League - il Cluj vince in rimonta 2-1 : La Lazio sbaglia il debutto in Europa League, cadendo a sorpresa sul campo del Cluj nella prima giornata del gruppo E.