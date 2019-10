Lavora sola per 20 anni alle Poste del paese e ruba 440mila euro ai clienti

Martina - 28 anni e la sindrome di Down : Lavora e vive da sola : Martina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la sindrome di Down: lavora e vive con due amicheMartina, 28 anni, ha la ...