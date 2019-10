L' archivio universale dei codici sorgente approda a Bologna

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019)all'ENEA diil primodei, un patrimonio informatico di oltre 6 miliardi di file da cui sono stati realizzati finora più di 90 milioni di software a livello mondiale, da quello che guidò il computer di bordo di Apollo 11 sulla luna fino alla computer music. L'iniziativa rientra nel progetto ‘Software Heritage', l'deifondato in Francia nel 2016 da INRIA, l'Istituto nazionale francese per la ricerca nel campo dell'informatica e dell'automazione, in collaborazione con l'UNESCO. Tra gli sponsor dell'iniziativa ci sono Microsoft, Intel e Google. ENEA ospiterà la prima ‘replica' (in gergo tecnico mirror) - a livello istituzionale in Europa - di questa moderna libreria di, un patrimonio digitale espressione dell'ingegno, dell'intelligenza e della cultura dell'umanità. Il primo compito sarà ...

