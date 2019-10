Lady Musacchio risponde ai follower | Il mio lato b rifatto? No | tutto naturale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Mateoè alla sua terza stagione con la maglia del Milan: il difensore argentino ha conquistato la fiducia di Gattuso nella passata stagione e quella di Giampaolo prima e Pioli ora. L'ex River Plate, dunque, è uno dei punti di riferimento della difesa rossonera insieme al capitano Alessio Romagnoli. L'argentino, di origini italiane, è sbarcato in Italia nell'estate del 2017 con la sua sexy moglie Irene Gonzalez Toboso conosciuta in Spagna ai tempi del Villarreal.I due hanno due figli gemelli con Irene che oltre a fare la mamma fa anche la modella ed è diventata nel tempo una nota influencer. La Toboso in Spagna faceva l'anetesista come suo primo lavoro e vanta anche una laurea in chirurgia estetica conseguita in Spagna. La moglie del difensore del Milan ha un discreto seguito sui social con oltre 60.000che non perdono tempo per commentare le sue foto e video ...