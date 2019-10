Lady Gaga e Madonna | le foto più sexy

Lady Gaga - parla la madre : "Mia figlia è stata umiliata e isolata" - : Gianni Nencini La madre di Lady Gaga ha parlato dei problemi psicologici di sua figlia: "È stata umiliata, schernita, isolata. Tutto ciò ha un impatto devastante su una giovane donna" Lady Gaga non ha mai fatto mistero di aver avuto a che fare con problemi psichici come ansia e depressione, e nel tempo ha dimostrato anche di saperci ridere sopra con l'obiettivo di esorcizzarli. Stavolta, però, a scendere in campo per parlare dei ...

Elton John contro Madonna : "Ha insultato Lady Gaga" - : Sofia Lombardi Elton John torna a parlare nuovamente delle offese lanciate da Madonna contro Lady Gaga: un episodio che, secondo il cantante, ha determinato una caduta di stile per la Regina del Pop In occasione dell'uscita dell'omonima biografia "Me", il cantante Elton John è ritornato a parlare di una vecchia diatriba intercorsa tra Madonna e Lady Gaga: una caduta di stile, secondo il cantante, che l'aveva portato a schierasi ...

La mamma di Lady Gaga : "Il bullismo devastò mia figlia : i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina" : “Vi racconto i problemi di salute mentale di mia figlia”, così apre il suo cuore Cynthia Germanotta, madre di Lady Gaga. Se la pop star non ha mai celato le difficoltà, a dare testimonianza della sua storia e delle sue sofferenze davanti alle telecamere della Cbs giunge ora una delle persone a lei più care e vicine.All’emittente americana, la signora Germanotta ha spiegato: “Non trattiamo la salute ...

Lady Gaga avrebbe rotto con Dan Horton perché era troppo immaturo : Ecco come sarebbero andate le cose tra loro The post Lady Gaga avrebbe rotto con Dan Horton perché era troppo immaturo appeared first on News Mtv Italia.

La lotta di Lady Gaga con la salute mentale raccontata dalla madre Cynthia Germanotta (video) : Nell'anno d'oro di Lady Gaga, contrassegnato dal successo del film A Star Is Born che grazie alla colonna sonora le ha fruttato il record di premi ricevuti in una stessa stagione, sua madre Cynthia Germanotta ha rilasciato una rara intervista ad un'emittente televisiva. Solitamente poco esposta ai mass media, la madre di Stefani Joanne Angelina Germanotta (il nome di battesimo di Gaga) ha deciso di parlare dell'importanza del trattamento ...

Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati : rottura improvvisa - lo sfogo : Dan Horton e Lady Gaga non stanno più insieme: periodo nero per la cantante Dan Horton e Lady Gaga si sono lasciati. La cantante non ha fatto in tempo a confermare la sua relazione con il suo nuovo compagno che già siamo qui a scrivere che questa liaison tanto chiacchierata è finita. Cose che accadono, […] L'articolo Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati: rottura improvvisa, lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

Lady Gaga cade giù dal palco e il video diventa virale : Brutta caduta per Lady Gaga sul palco di Enigma, lo show della sua residency a Las Vegas. La cantante di "Shallow" si stava esibendo quando un fan, che l'aveva presa in braccio, ha perso l'equilibrio ed entrambi sono precipitati rovinosamente giù, tra lo spavento del pubblico. Il tutto è stato immortalato in video dai fan che non hanno perso l'occasione di condividerlo sui social. Nulla di grave, ma le immagini hanno fatto il giro del web. Poi ...

Ninja - Fortnite e Lady Gaga : trio delle meraviglie per un nuovo progetto top secret? : Tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale sanno benissimo chi sia Ninja. All'anagrafe Richard Tyler Blevins, lo streamer ha fatto la sua fortuna su Twitch proprio con il Battle Royale di casa Epic Games, prima di passare al rivale Mixer per una cifra che si vocifera essere astronomica. Una carriera molto diversa - ma altrettanto brillante - da quella di Lady Gaga, popstar e attrice americana che di recente ha sbancato il botteghino e ...

"Cos'è Fortnight?". Lady Gaga non conosce il popolare gioco Fortnite? - : Serena Granato Lady Gaga fa discutere. Ecco perché "What's fortnight?", quest'ultimo è il quesito che la cantante pop Lady Gaga ha lanciato sul suo profilo Twitter, una domanda -letteralmente l'equivalente inglese di "Cos'è fortnight?"- che nelle ultime ore ha diviso l'opinione del popolo del web. La cantante di Poker Face è, a quanto pare, accusata da molti utenti sui social di non essere a conoscenza dell'esistenza di uno degli ...