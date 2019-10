La storia dietro questa foto è un tributo agli infermieri di tutto il mondo

C'è una storia dietro il salmone che stai mangiando. Ed è giusto che tu la conosca bene : Li immaginiamo nuotare in libertà. Li immaginiamo rosati e in carne. Buoni come se dai fiumi venissero serviti direttamente nei nostri piatti. Ma la realtà è un’altra. Ormai la maggior parte del salmone consumato cresce in allevamenti. L’ennesimo frutto di una globalizzazione che, per far fronte alle richieste dei consumatori, cerca di aumentare la produzione di ciò che la natura offre. Più salmone ...

Il diritto di contare - la vera storia dietro al film - : Francesca Rossi Mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, andrà in onda in prima serata il film “Il diritto di contare”, la storia vera di tre menti brillanti, di tre donne di colore per le quali il talento matematico e la “corsa allo spazio” diventa la via per l’emancipazione Se pensiamo alla “corsa per la conquista dello Spazio” ci viene in mente un periodo storico di gravi tensioni, in cui il mondo era sostanzialmente diviso in due ...

Se conosci la storia dietro la t-shirt che hai comprato a poco prezzo - non puoi fare finta di niente : “Vi siete mai chiesti quale storia si nasconda dietro la t-shirt che comprate per pochi euro, senza riflettere, nelle grandi catene di abbigliamento?”. A parlare è Marina Spadafora, stilista di successo, oggi coordinatrice per l’Italia di Fashion Revolution, il movimento contro la moda usa e getta, presente in oltre 100 paesi. Dal crollo della palazzina fatiscente in Bangladesh che nel 2013 ha ucciso 1133 lavoratori ...