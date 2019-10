La plastic tax sa di aumento dell’Iva

Arrivano sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Arrivano sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Manovra - carta bimbi da 400 euro per l'asilo e tasse per 5 miliardi da giochi e sigarette. plastic tax da giugno 2020 : Manovra, ecco lo schema delle cosiddette micro-tasse del valore di 5 miliardi: dai giochi dovrebbero arrivare 500 milioni, dalle sigarette oltre 200. E Plastic tax in vigore da giugno 2020, con la...

Manovra - Boccia : «Cecità del Governo» su sugar e plastic tax : Tra le «criticità» della Manovra ci sono anche le misure per la lotta agli evasori fiscali, di cui l'Italia ha il primato in Europa. «Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese», avverta il leader di Confindustria

plastic tax - misure simili solo tra Scandinavia e Germania : come funzionano. Confindustria è critica - ambientalisti : “Giusta ma va modulata” : Se la lotta alla Plastica è una battaglia, almeno sulla carta, comune a tutti i Paesi europei, quando si tratta di tassare è tutta un’altra storia. In questo contesto la ‘Plastic tax’ da 1 euro al chilo sugli imballaggi di Plastica, entrata nella manovra e prevista in Italia a partire da giugno 2020 sarebbe una delle poche misure del genere tra quelle adottate nei Paesi a noi più vicini. D’altro canto se l’introduzione della ‘Plastic tax’ fa ...

Manovra - Castelli : plastic tax da metà 2020 - non tocca quella riciclata : Il vice ministro al Focus Manovra del?Sole 24 ore Radiocor: dalla tassa sulla plastica 1 miliardi di gettito in 6 mesi. Quota 100 «intatta», la sugar tax circoscritta alle bibite. Niente tagli ai Comuni, spending riguarderà solo i ministeri

Francesca Cipriani dice no alla plastic tax : Se vale anche per le protesi faccio la rivoluzione : Quella di Francesca Cipriani è la protesta che non ti aspetti: la showgirl si dice pronta a scendere in piazza nel caso in cui venga approvata la plastic tax, anche se era la tassa sule merendine a preoccuparla maggiormente... Francesca Cipriani è stata ospite dello storico programma radiofonico Un giorno da pecora e ha commentato, a modo suo, la proposta di legge denominata plastic tax. Una rimostranza tra il serio e il faceto che, secondo ...

Francesca Cipriani contro la plastic tax : «Se vale anche per i seni rifatti scendo in piazza» : «Se la 'plastic tax' valesse anche per la plastica utilizzata nella chirurgia estetica scenderei subito in piazza a protestare, farei la rivoluzione. Non deve proprio succedere, dopo le...

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla plastica e da webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...

Manovra : PlasticEurope Italia - ‘plastic tax penalizza settore da 40 mld’ : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “Questa misura penalizzerebbe un’intera filiera produttiva che conta in Italia oltre 10mila aziende con 150mila addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro”. Il no alla possibile plastic tax inserita nella Manovra arriva da Massimo Covezzi, presidente di PlasticsEurope Italia l’Associazione di Federchimica che raggruppa i produttori di materie plastiche. “La plastica ...

Parola d’ordine grillina tasse : arriva la plastic tax : La Parola d’ordine del Governo grillino è tasse. Tra le misure che, secondo fonti di governo, saranno introdotte con la

Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100. Sconto su ristorante e idraulico - arriva la plastic tax : Il governo prende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro oggi a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il Braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su Quota 100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta ...

Manovra - arriva la plastic tax : “Vogliamo una legge di Bilancio che guardi a un futuro più verde” : Nella Manovra che verrà discussa domani in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare una stretta sulla plastica: una tassa che potrebbe arrivare a 0,2 euro per ogni chilogrammo di imballaggi o involucri plastici e che si inserisce nella serie di misure "verdi" che sta intraprendendo il governo. ""Se parliamo di legge di Bilancio, la prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse si devono fare per dare ai nostri figli e nipoti ...