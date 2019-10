“La odio!” Raffaella Carrà | la dura confessione della storica showgirl

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si torna a parlaresempre bellissima. Il motivo? Il suo nuovo programma “A raccontare comincia tu”, in Rai che lei stessa ha definito una “cosa intima e piccolina”, tuttavia ha ammesso che l’ansia da prestazione non l’abbandona mai: “La odio, ma ho l’ansia, come Fiorello. Spero che vada bene, anche perché le puntate ormai sono chiuse, non posso più farci nulla. Non sono abituata a questo”. Ad aprire le danze sarà un artista amatissimo. Il primo ospite del programma di Rai3 è Renato Zero.ha ammesso che non è stato facile portare a termine l’intervista: “Incontrare Renato Zero è stato molto difficile, perché siamo molto amici. Non voleva raccontare i suoi momenti difficili a Montagnola. Io come un punteruolo sono entrata nel suo mondo, che lui vuole dimenticare. Spero sia venuta bene la puntata…”. L’iconatelevisione italiana ha ...

Mahatmay1 : @vlavivlava Io ho una cicatrice da bruciatura sul braccio, perché mi sono ustionata da brava cogliona sulla friggit… - guadiardigo : @FrancinaMollar La odio culiado jajsjsjsjs - kyouyafk : JAJFKKSOFIS LA ODIO. -