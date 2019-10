La medicina del futuro

Agenzia italiana del Farmaco ritira da mercato medicina per acidità di stomaco : contiene cancerogeni : L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti del Farmaco Zantac 150 mg 20 compresse perché contenente ranitidina, una sostanza considerata cancerogena. Il Farmaco è utilizzato in Italia per curare il reflusso gastroesofageo.Continua a leggere

medicina del Lavoro : cos’è e a cosa serve : Il termine Medicina del Lavoro indica un ramo della Medicina nato per tutelare la salute dei lavoratori, tramite la prevenzione,

Cronicità - Multipatologia - Politerapia : le 3 sfide della medicina Interna in un paese che invecchia : Con approfondimenti che spaziano dalle patologie cardiovascolari a quelle gastroenterologiche, al metabolismo e diabete, dalle malattie respiratorie a quelle trombotiche ed emorragiche, fino ad arrivare alle patologie immunologiche e allergiche, il 18 ottobre si aprirà a Roma il 120° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, la più antica società medica italiana, fondata nel 1887. Esperti nazionali ed Internazionali si ...

Giornata Internazionale dell'alimentazione 2019 : fai che il cibo sia la tua medicina : Giornata Internazionale dell’alimentazione 2019: fai che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.16 ottobre cibo ecosostenibile

medicina estetica : al XXI° Congresso Agorà 2019 - le innovazioni e i trend di richieste del settore : Una Medicina estetica sempre più all’avanguardia e consolidata che, grazie anche agli elevati standard di sicurezza costantemente elevati ed affinati, non conosce crisi. Un settore quindi in continua crescita e sempre più rivolto ad un target variegato che si affida al Medico Estetico per ritrovare la propria forma di bellezza intesa non solo per rispondere ad un’esigenza estetica ma soprattutto per ritrovare il proprio benessere psico-fisico ...

Bere acqua e limone - medicina naturale e bevanda della salute : Bere acqua e limone, una medicina naturale e bevanda della salute. Da sempre la bevanda casalinga è un rimedio per mal di testa e diarrea

Nobel per la medicina : “Il ruolo dell’ossigeno è cruciale nella lotta ai tumori con l’immunoterapia : nella lotta al cancro attraverso l’immunoterapia il ruolo dell’ossigeno è cruciale. Lo sottolinea Michele Maio, direttore del Centro di immuno-oncologia al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e presidente di Fondazione Nibit, secondo cui, dunque, il Nobel assegnato quest’anno agli studi di William Kaelin Jr, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza è in continuità con quello della scorsa edizione, dove ad essere premiati furono ...

Chi sono e cosa hanno scoperto i tre vincitori del Nobel per la medicina : Che le cellule di tutti gli esseri viventi abbiano bisogno di ossigeno è noto praticamente da sempre, ma è stato per secoli un mistero il meccanismo attraverso cui le cellule stesse percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno nell'ambiente. Fino alle scoperte degli americani William Kaelin e Gregg Semenza e del britannico Peter Ratcliffe, premiati oggi con il Nobel per la Medicina. Scoperte, come si sottolinea nella motivazione ...

Il Nobel per la medicina 2019 va agli studi su come le cellule si adattano alla disponibilità dell’ossigeno : Il Nobel per la medicina e la fisiologia 2019 va a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza “Per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno”. Così l’Assemblea del Nobel al Karolinska Instituet a Solna, in Svezia, ha appena assegnato il primo degli ambitissimi riconoscimenti attesi per la settimana, il premio Nobel per la medicina e fisiologia 2019 a William G. Kaelin ...

La diretta del Nobel per la medicina 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=gxAT6Ah06lc Torna il tradizionale e attesissimo appuntamento di ottobre per l’assegnazione dei premi Nobel: nella mattinata di oggi si inizia, come da tradizione, con l’assegnazione dell’ambito Nobel per la medicina e la fisiologia. L’annuncio è atteso intorno alle 11:30 presso il Karolinska Institutet di Stoccolma: nel 2018, il riconoscimento più ambito dagli scienziati era stato ricevuto da James P Allison e ...

Prendono la laurea dopo 150 anni : la vittoria delle prime studentesse di medicina : Alla fine ce l’hanno fatta a laurearsi, ma non potranno mai saperlo. Le prime studentesse di Medicina britanniche del Regno Unito hanno conseguito il titolo 150 anni dopo aver frequentato l’Università di Edimburgo. Le chiamavano le «Edinburgh Seven»: furono tra le prime donne ad essere ammesse ad un’università in Gran Bretagna. Volevano diventare medici, e cominciarono a frequentare i corsi universitari nel 1869. Ma una forte ...

medicina - la Sicilia diventa traino della Neuroradiologia con le eccellenze di Catania - Messina e Palermo : La Sicilia come punto di riferimento per la Neuroradiologia. A fare da traino, i reparti degli ospedali Cannizzaro di Catania, del Policlinico di Messina, e del Civico di Palermo, diretti rispettivamente dai primari Concetto Cristaudo, Marcello Longo e Maria Pia Pappalardo, che hanno organizzato, a Siracusa, il congresso nazionale dell’Ainr, associazione italiana di Neuroradiologia diagnostica ed interventistica. L’iniziativa, giunta alla sua ...

La cannella fa bene o male alla salute del cervello? Risponde la medicina : La cannella fa bene o male alla salute del cervello? Ecco la risposta della medicina. Prima di capire se la cannella fa bene alla salute del cervello

bere acqua e tisane riduce la cellulite? La risposta della medicina : bere acqua e tisane riduce la cellulite? La risposta della medicina. bere acqua ogni giorno ha vantaggi per il benessere e la salute di corpo e mente