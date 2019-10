Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Vi racconto idi salute mentale di mia”, così apre il suo cuore Cynthia Germanotta, madre di. Se la pop star non ha mai celato le difficoltà, a dare testimonianza della sua storia e delle sue sofferenze davanti alle telecamere della Cbs giunge ora una delle persone a lei più care e vicine.All’emittente americana, la signora Germanotta ha spiegato: “Non trattiamo la salute mentale come trattiamo la salute fisica così, quando è successo in casa nostra, non sapevamo cosa fare. Come genitore non ero pronta ad affrontare una cosa simile. Ho provato sensi di colpa perché non sapevo come aiutare mia”.Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome di, durante l’adolescenza fu vittima di. ”È stata umiliata, derisa, isolata. E quando sei una ...

Mirella73767634 : RT @HuffPostItalia: La mamma di Lady Gaga: 'Il bullismo devastò mia figlia: i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina' - realNEILASPINAL : RT @HuffPostItalia: La mamma di Lady Gaga: 'Il bullismo devastò mia figlia: i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina' - HuffPostItalia : La mamma di Lady Gaga: 'Il bullismo devastò mia figlia: i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina' -