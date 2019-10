La maglia a collo alto | come si indossa sotto la giacca

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Per chi pensa sia difficile apparire eleganti e al tempo stesso creare un look caldo e confortevole, una delle soluzioni di stile è senza dubbio la: capo d'abbigliamento must-have per la stagione Autunno/Inverno 2019-20, è un vero e proprio passe-partout che ogni anno si rinnova a seconda delle tendenze, rappresentando uno degli essenziali irrinunciabili del guardaroba maschile. Che si tratti di un modello basic o di una versione dal design più ricercato infatti, laè uno dei capi con cui si può giocare di più nella scelta del proprio outfit, rendendolo protagonista dell'insieme o semplicemente un pezzo del «fashion puzzle» per valorizzare l'intero look. Ovviamente, affrontando adeguatamente le temperature a picco. Caldi e aderenti, i cosiddetti maglioni turtleneck -dicono gli americani ...

louviis : @adorvharry @chjaveappesa NELLA MAGLIA RAGA AIUTO HO MESSO LA MANO NELLA MAGLIA DAL COLLO AHAHAHAHAHAH - capric_shop : Guarda cosa ho trovato! Navigare Maglia Underwear Dolcevita Uomo Manica Lunga Collo Alto Colore Grigio… - waitingforhar : Giorno 12: Maglia a collo alto a righe colorate, jeans blu, all star -